農曆新年倒數一周，年貨採購趨勢因疫情影響，由線下消費轉移至線上，帶動電商年貨相關商品如年菜、伴手禮、零嘴乾貨等買氣暴漲。樂天市場數據顯示，自1月起「樂天最牛年貨大街」起跑以來，以「快速到貨」、「紅包天天領」等服務最受消費者青睞，站上每日瀏覽人次相較去年年貨檔期約成長三成，年貨相關商品如「年菜」、「伴手禮」、「零嘴乾貨」等關鍵字，搜尋量更是增加一倍，整體訂單量亦成長近30％。

樂天市場表示，從熱銷商品類別來看，年節伴手禮類別最熱銷，訂單銷量成長40％，人氣商品如慢熬雞精雞湯禮盒、一之鄉蜂蜜蛋糕禮盒等，業績都有大幅提升。此外，團圓年菜類商品訂單成長30％，位居第二名，熱門店家如果貿吳媽家餃子、以及第一次加入年貨大街的台酒官方旗艦店也備貨齊全，消費者可以依據需求指定到貨時間。

銷售排行第三為零嘴乾貨類別，訂單相較去年同期增加28％，熱門商品包括養生堅果、魷魚絲、肉乾等也創下佳績。年節採購商機持續暢旺，越接近過年買氣增長，樂天市場預估，年貨大街活動的整體業績將相較去年同檔期成長三成。

(工商 )