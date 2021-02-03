華泰名品城去年繳出92億業績的超標成績單，2/6至3/1舉辦「華泰唐人街」，融合東、西方年節特色，全區高掛萬盞燈籠，此外，透過優化整體品牌結構，農曆年前除了有CELINE獨家進駐外，後續還會有重量級品牌登場，並引進多個餐飲品牌，增加美食的多元性，力拚今年百億業績。

華泰名品城總經理梁曙凡表示，因應近日桃園疫情嚴峻，這個新年檔期，持續滾動式超前部署，取消年節所有可能發生群聚的消費者活動，並落實園區各處每日八次清潔消毒、每周一次的大規模全區消毒，同時，重新思考如何突圍、鞏固內需市場。

去年起，三代同遊比例明顯變高，多元的客群支撐下，繳出近92億的超標成績單，今年也會優化整體品牌結構，園區也將引進多個餐飲品牌，增加美食的多元性，藝術裝置也將以嶄新樣貌陸續登場。

華泰名品城將陸續以Newtro為創作靈感，於園區打造全新裝置藝術，為劃世代文化注入新生命，營造三代同堂皆喜愛的購物場域，於春節檔期搶先登場的，是位於一期廣場的「Drive-in美式搖滾快餐店」。

取材自50～60年代西方盛行的公路文化，模擬打造風靡全美的路邊速食店，並考究當時文獻，引進1950年代紅色系雪佛蘭汽車、老式橘綠跳色加油機、復古海報等，濃濃的時代感油然而生，一另一側還樹立以11道程序，純手工創新打造的4.5米巨型霓虹招牌，春節期間，「Drive-in美式搖滾快餐店」將融合東方年節元素，掛上大紅燈籠、披上閃亮裝飾、門楣上貼有題字春聯。

而在三期廣場，則以「春櫻綻放花開圓滿」為概念，在3.3米的立體「春」字造景上，以櫻花、牡丹等各式花材進行360度的圍繞式點綴，第五大道小廣場上，也擺放著「比人高」的巨型爆竹與復古小販攤車，傳統的喜慶布置超有年味。

(工商 )