日本疫情未現趨緩，2日延長了10都府縣「緊急事態宣言」軟性疫情戒嚴令至3月7日。日媒《News Post Seven》3日報導，演員石原聰美曾在1月中旬新劇劇組實施的例行PCR檢查時，發現新冠病毒確診、無症狀出現，且無密切接觸者，她的戲份決定延期拍攝，其他拍攝仍依預定進度進行。

報導中指出，疫情爆發至今，日本藝人只要染疫就會被大幅報導，而石原1月中旬至今都沒公開確診消息，因日演藝圈存在著演出作品若已公開，確診藝人告假等狀況，消息才會公布的默契。由於石原新劇本身尚未公開任何消息，並無對世間發布消息的義務。

而對劇組來說，染疫消息一旦公布，製作也就隨之公開，牽連到宣傳、贊助商時程等相關事務。有專門家意見認為，公眾人物確診易被大幅報導、隨之煽動閱聽者人心。

而實境節目《雙層公寓》出身的演員兼模特兒筧美和子，原預定拍攝新戲，3日也因之前與確診藝人共演時接觸，被列隔離對象，卻遭劇組換角、角色改由奥仲麻琴代演，筧美和子目前健康狀況無異，網民嘆「待遇差真多」。

「媒體你們到底想做什麼」

落語家立川談慶在《PRESIDENT Online》發表文章指出，日本媒體處理疫情時多帶煽動，且在評論節目中呈現過於安易的結論，如「外出的人數比上一次發布緊急事態宣言時若多了，就說民眾防疫意識鬆懈了；反之外出人數少了，就說景氣惡化了」，他質問「只會煽動人心、製造不安，媒體你們到底想做什麼？」他呼籲日本媒體，不要輕忽報導對於民眾日常機能與精神上的直接影響。

(中時 )