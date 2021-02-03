富商翁茂鍾引發的司法醜聞，上周司法院人審會決議，將前最高行政法院院長林奇福、前最高法院庭長顏南全、前台南地院法官蘇義洲、前台南高分院法官曾平杉及陳義仲、前高院庭長林金村等6人移送監察院，司法院今完成內部作業，將案件送往監院審查。

另外，林奇福及林金村的一等司法獎章撤銷，並追繳獎勵金；前高院庭長尤豐彥、最高法院優遇法官謝家鶴、司法院優遇大法官蔡清遊等3人撤銷一等司法獎章案，司法院決議，等到其他涉及違失行為法官的全面調查後再審議，先予撤回。

上個月18日司法院公布第一階段調查結果，認定20名現職或退休法官接受翁襯衫、外套、保健品餽贈及宴飲招待。其中林奇福7人，送人審會討論。

上周四，人審會認為，林奇福、顏南全及蘇義洲承審翁或其經營公司訴訟，卻與翁有不當往來，違失行為情節重大；曾平杉、陳義仲及林金村，雖沒審理翁案，但不當往來次數眾多，違失情節重大，6人有應受懲戒必要，逕行移送監察院審查。

人審會表示，前最高法院庭長吳雄銘承審翁的相關官司，他只是依法為不受理的程序判決，且無證據證明他有參與翁招待的餐敘，沒有當事人不當接觸，是否有收受襯衫尚有疑慮，難認懲戒事由，不予移送監察院及撤銷一等司法獎章。

(中時 )