上市公司大亞集團投資綠能事業，在台南市學甲區建置76MW的地面型太陽能光電廠，經過約半年時間施工，日前開始測試併聯發電，3日舉辦啟用典禮，未來平均每年可產出9000萬度電。（莊曜聰攝）

上市公司大亞集團在台南市學甲區投資的「心忠電業太陽能光電廠」，占地約70公頃，建置發電量約76MW，是全台首宗由企業整合民間土地，變更為地面型太陽能發電場域的例子，3日舉行啟用典禮，包括台南市長黃偉哲、大亞集團董事長沈尚弘等人都到場參與，未來該案場年發電量可達9000萬度，而台南市的太陽能光電備案量也提前2年達到目標，目前備案發電量已經突破2GW。

大亞集團是老牌電線電纜大廠，近年因看好綠能產業發展，從製作能源傳輸的電線電纜，開始朝著能源產業鏈串接的方向發展，投資民營燃氣電廠、有意參與離岸風電開發，近年則專注太陽能電廠開發，學甲的電廠併聯發電後，大亞在太陽能的發電量已經有120MW，沈尚弘也喊出年底前要「翻倍」，目標240MW。

台南市長黃偉哲表示，綠色能源是不可逆的方向，不僅是中央的政策，也是人民價值與生活的選擇，南市擁有全台最多的太陽能日照時數，深具發展綠色能源產業條件，許多企業的投入，可以看到實際效益，除了經濟層面，還有對環境的友善，以大亞公司在學甲案場為例，年減碳量就相當於4,500公頃的森林，在減碳、非核、潔淨家園方面，全台民眾都受惠。

南市府經發局指出，心忠電業在學甲區的案場選用地層下陷區，透過土地的重新編整規畫，不僅保留滯洪功能，也替土地找到再利用的出路，現場也看到廠商種植隔離綠帶樹木，未來融入自然地景，對環境有加分效果。

經發局表示，市府堅持「生態優先」、「生存優先」、「意願優先」等3大原則，鼓勵投資商選擇適當場址生產綠能，並鼓勵企業使用綠能，以及落實環境補償措施及複合式土地利用，市府也將持續透過鼓勵、輔導、管制、查核等措施或手段，穩健太陽光電的發展，朝著3GW的目標前進。

(中時 )