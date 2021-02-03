溪頭是熱門風景線，但因停車空間不足，假日車流經常回堵；春節連假期間，警方將首度執行「滿場分流」管制措施，停車場滿載時，就疏導車流轉往杉林溪、鳳凰谷鳥園等景點，不能滯留在縣道151線上。

溪頭只有1300個停車位，因停車空間不足，導致車流回堵，卡在縣道151線動彈不得，每年停車場滿場塞車日數達59天，都集中於假日及連續假期，民眾怨聲載道。

因此，南投縣警局將於春節連假期間，每日車流量最大的上午時段9到12點，實施滿場分流交通管制，所有車輛由新大門進入、米堤街離開，避免進出車流交織，並加快進出場速度；並於往溪頭及杉林溪公路路口設管制點，停車場客滿時，強制車流往杉林溪，遊客也可從迴轉點下山，轉往其他景點旅遊。

滿場分流管制啟動時，除住戶、員工、房客、遊覽車、公車或公務車，禁止在投151線暫停排隊入場；縣府工務處及竹山警分局，也將在鹿谷國小前、和雅路口、鹿谷鄉農會、愛鄉路口等處，設置停車場資訊分流改道指示牌，請民眾改道往小半天石馬公園、鳳凰谷鳥園、德興瀑布等地旅遊，請遊客配合警方疏導。

溪頭啟動分流措施時，同步連線警廣播報，請用路人注意收聽，也請民眾盡量避開尖峰時段，以免影響遊興。

(中時 )