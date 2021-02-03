雷佳音演出古裝大劇《長安十二時辰》。（LiTV、雷佳音工作室提供）

在大陸擒獎無數、被稱是「演技頑童」的雷佳音，日前接受LiTV立視線上影視專訪，回憶起他在古裝大劇《長安十二時辰》裡飾演的「張小敬」，他說：「比起時裝，古裝相對辛苦，這部戲光化妝與上頭套，就要兩個小時！」

雷佳音回憶印象最深刻的，莫過於拍戲前的準備以及最後一天殺青，仍在危險的武打戲中度過，「我花了一個月時間進行體能與武打訓練，又是拉傷又是扭傷，整整進過四家醫院，直到最後一天殺青，劇組也是安排了武打戲，而且是我在馬車下面超危險的鏡頭！」問到沒有用替身協助嗎？雷佳音說，基本上都是親自上陣，替身同時協助補強畫面，讓整個劇情視覺上更豐富，感受到紮實的緊張感。

《長安十二時辰》裡另一靈魂人物，就是易烊千璽飾演的李必，聊到易烊千璽，雷佳音豎起大拇指讚：「他其實私下是個安靜的孩子，拍這戲時他才18歲，一邊考大學，一邊還要工作，真是蠟燭兩頭燒來形容，想想當時18歲時我們在做什麼？看到他成績名列前茅，會唱歌又能跳舞，還寫了手好書法，真的超優秀！」被問有特別給易烊千璽打氣嗎？雷佳音笑說：「哪需什麼打氣？易烊千璽是個把自己管理很好的人，放心！」。

被問覺得哪位藝人很優秀？雷佳音說，「能跟大家合作，每位演員與所有藝術工作者都是最棒的！因此我很珍惜與享受這些過程！」他很讚賞林依晨工作認真態度，「我們拍攝《老男孩》這部戲時，依晨很貼心，例如她會在佳節到來前兩天，就特別跟你微信問候！還有就是偶爾劇組夥伴下戲後會相約放鬆一下，比如去KTV唱歌或聚餐，她總是到一半便提早離開，表示她要學習，我就問她學什麼？依晨回答要回去讀書充實自己，而且拍戲時，只要不是她的戲份，我就經常看到她在讀書！特別用功！」，果然「零負評女神」美譽實至名歸！

對台灣有份深厚情誼，加上換帖好友段旭明目前定居台灣（兩人是上海戲劇學院的大學同學），「跟他交情沒話講！就是我老婆與孩子去台灣旅遊，都直接住他家！」，談到這位因「超偶」歌唱比賽成為家喻戶曉的好友，雷佳音也對段敘明歌聲豎起大拇指，當然還有因拍攝電影《繡春刀2：修羅戰場》結緣的張震，「地域關係雖然不常見面，但我們很聊得來，所以只要剛好有機會碰面，我們都會相約小酌一番！」，目前正在北京馬不停蹄拍攝電影，期待能再次來台的雷佳音，新年新希望許了：「天地安好，大家身體健康！雖然感覺願望很平實，但我覺得這是最重要的！」

戲劇邀約不斷的雷佳音，也透露紓壓方式：「就是吃東西！尤其整整吃一隻燒雞最棒了！」他還俏皮說：「所以我拍限時完成任務的《長安十二時辰》就是種越拍越胖的概念，因為隨時都在紓壓！哈！」

面對自己有「國民萬人迷」封號，雷佳音謙虛直呼不敢當，與粉絲零距離如朋友般的互動，讓不少粉絲見到他時會親暱稱呼他「大頭」，這個暱稱雷佳音可是逗趣強調，「其實我本人頭沒這麼大！我好友劉燁的頭比我大，這可是在節目上量過的喔！」此話一出笑翻大家！

(中時 )