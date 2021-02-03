2月1日為本屆立委就職滿1年時間，也是依法可以發動罷免時間點，而台灣基進黨立委陳柏惟也成「割萊委」行動的首要目標之一。陳柏惟近日在臉書開箱「立委的一天」，表示「面對這個世界光怪陸離的事情，我會繼續勇敢奮戰。」對此，資深媒體人謝寒冰今(3日)在政論節目中則說，「才在連署階段就急著要拍，是有多怕被罷掉？」

陳柏惟1日在臉書PO出影片，分享立委的一天，表示自己不是完人，一定會有犯錯的時候，得承認反覆檢討並不好受，但很清楚有多少人的期望在他身上，不能辜負這些託付，不能說特別累。事實上每一個想實踐理想的政治人物，都是這樣過生活，強調面對這個世界光怪陸離的事情，會繼續勇敢奮戰。

對此，資深媒體人謝寒冰3日在政論節目《國民大會》中說，高雄市議員黃捷是在罷免最後關頭才拍影片說出感性訴求，結果陳柏惟罷免案才在連署而已，就急著要拍立委的一天，「是有多怕被罷掉？」

另外，媒體人黃暐瀚日前談到罷免陳柏惟案時表示，第一階段只需要2900多份連署，第二階則要2萬9000份連署，這兩階段一定會過，至於，最後會不會通過，就要看陳接下來的發言會不會繼續引戰，畢竟當民眾對於政治人物的仇恨值降低，基本上就不可能罷免成功。

黃暐瀚直言，假設陳柏惟還持續出現引戰發言，當然有機會會被罷免成功，不過，他的罷免案將會跟民進黨這次對於黃捷案採取正面對決，也就是黨主席下令地方立委聲援黃捷的最後結果有連動關係。

(中時新聞網)