國民黨通過中廣董事長趙少康回復黨籍申請，並將在農曆年後聘任趙為中評委。對此，名經紀人夏春湧指出，趙少康當初離開，以及現在回歸的原因，都是因為看到國民黨安於現狀、日趨老化，而趙少康說要消滅義和團，則更是講出大家的心聲，國民黨唯有和民進黨拚到魚死網破，才能重拾昔日光輝。

夏春湧今(3日)在臉書上表示，面對趙少康的重返，國民黨有看法才重要，但若國民黨只是「看」而沒有「想法」，那趙少康不回去也罷。他指出，國民黨剛成立時，是個年輕又充滿理想的革命政黨，願意拋頭顱灑熱血，但到了台灣之後，卻從革命政黨變成「保命政黨」，只求安於現狀而日趨老化，才讓民進黨日漸坐大，「當初趙少康之所以離開國民黨，就是因為這個原因；而今天他之所以重回國民黨，也是因為這個原因」。

夏春湧認為，不要說趙看不下去，所有珍惜中華民國的人，「誰又看得下去」。而對於趙少康趙重砲開轟，要「消滅1450這個義和團」，夏春湧忍不住直言，「這不正是大家的心聲嗎？國民黨內有誰敢說這句話？」並指面對蔡政府的倒行逆施，國民黨敢怒不敢言；對於綠色網軍的栽贓抹黑，國民黨只會防守不敢痛擊，才造成今天民進黨政府的囂張跋扈。

至於國民黨想要重生，夏春湧強調，除了必須重新拾回革命的火種，更要有敢於革命的決心，面對民進黨這個義和團組織，就得拚個魚死網破，才能重新拾回國民黨昔日的光輝，而他相信趙少康一定有他的想法和做法，並指趙少康近日的發言鏗鏘有力，雖不知道國民黨會不會汗顏，但最起碼我們看到了趙的戰鬥力。

夏春湧相信，趙少康會把國民黨青壯派的集合成一股力量，更可以激發出藍營的戰鬥意志，如果再加上韓國瑜的力量再次滙集，這場大戲就不只是好看了，「若趙少康有決心消滅民進黨這個義和團，我們一定奉陪到底！」

朋友問我 對趙少康重回國民黨的看法 我能有什麼看法 國民黨有看法才重要 如果國民黨只是“ 看 ”而沒有“ 想法 ” 不回去也罷 中國國民黨成立之初 是個革命政黨 年輕又充滿理想 拋頭顱灑熱血置之死地而後生 到了台灣之後 從一個“ 革命政黨... 由夏春湧發佈於 2021年2月2日 星期二

(中時新聞網)