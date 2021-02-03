去年2月在日本上映的《犬鳴村》，即使當時因新冠肺炎疫情，導致日本進入緊急狀態，但該片仍造成話題，以高中生觀眾為中心帶起票房，最後突破重圍創下14億日圓的驚人票房成績，締造110萬人次的觀影記錄，顛覆恐怖片就是要在夏天上映的刻板印象，讓觀眾直呼「清水崇真的回來了」。

繼以真實存在於福岡縣的靈異景點為舞臺的恐怖電影《犬鳴村》，製作團隊再度推出「恐怖村莊系列」第二彈《樹海村》，敘述據說絕不能在網路上搜尋的「取子箱」，以及因樹海的負能量而產生的瘋狂、混沌現象的故事。從前曾令人們戰慄不已、自古流傳下來的威力強大的詛咒，被封印在富士樹海的深處。13年後，樹海竟開始出現多起失蹤案件。

故事舞臺是有著「絕不能前往」、「進去就無法活著出來」謠言的富士樹海。約1100多年前，因富士山大爆發所流出的熔岩，慢慢孕育出這片廣大的森林。占地約3000公頃的樹海，充滿著鐵杉、扁柏、雲杉等許多樹種，又被稱為「綠之魔境」，也衍生出許多都市傳說，像是「指南針也沒用的謎之森林」、「進入後會遭遇不明攻擊」、「有著充滿各種怨念的可怕村莊」等，「恐怖大師」清水崇導演將帶領觀眾，進入斬不斷的詛咒所帶來的充滿瘋狂渾沌之氣的世界！

除擔綱主演的《小小戀歌》山田杏奈、《太陽之家》山口麻友以外，《3年A班－從此刻起，大家都是我的人質－》神尾楓珠、《華麗追隨》倉悠貴、前早安少女組成員工藤遙、《犬鳴村》大谷凜香、《屍人莊殺人事件》塚地武雅、《罪樂園》黑澤明日香、《新聞記者》高橋和也、《花宵道中》安達祐實、《靠北少女》原日出子、《哭聲》國村隼也參與演出，一同打造出更勝《犬鳴村》的毛骨悚然世界觀。

拍攝過程中，據說也發生了許多詭異的事，其中劇組人員之間就流傳著，「國寶級帥哥」神尾楓珠在片中開車的畫面裡，似乎能看到女幽靈，於是在電影製作發表會當天，製作公司特地請來看過電影的靈媒，她表示：「電影中有很多幽靈，大部分都跟著神尾楓珠。只要注意神尾楓珠出現的畫面，就能看到許多幽靈，靈界的朋友都很喜歡他呢。」令其他演員們都直呼不妙，清水崇導演則笑言，這對恐怖電影來說是個好預兆。靈媒更表示：「神尾楓珠的靈體很強，他藉由這部電影獲得許多能量，之後會有更多工作機會。神尾深受靈界朋友的喜愛，還有著白龍的力量。」

神尾楓珠也透露「半夜從樹海結束拍攝回家後，我一定會先灑鹽、洗澡，淨身後再睡覺。如果嫌麻煩而直接睡覺的話，那天一定會被鬼壓床」，令其他演員們都驚訝不已，神尾楓珠還表示只要去一趟樹海，即使沒做什麼也會感到精疲力盡，「在樹海拍攝時，比平常還容易感到疲憊，回家時幾乎是沒有力氣的狀態」。為了能讓本作票房開出好成績，演員們和導演也排成一列，讓靈媒施進行驅魔儀式，其中據說清水崇導演、神尾楓珠、大谷凜香的靈體特別強烈。輪到清水崇導演時，靈媒更表示：「導演的情況很不簡單呢，這20年來都背負這些幽靈。」驅魔儀式結束後，靈媒透露還有三名演員身上有著無法驅趕的靈界朋友，山田杏奈表示：「這是我人生中第一次的驅魔體驗，感到很安心，但希望已經沒有幽靈跟著我了。」在製作發表會上難得一見的驅魔儀式。

《樹海村》3月12日在台上映。

(中時 )