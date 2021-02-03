移民署新北市服務站與板橋新住民家庭服務中心為了讓新住民體驗臺灣家庭農曆過年歡樂的氣氛，於3日設計一系列賀新春的家庭教育課程，受吸引超過30位來自中國大陸、越南、泰國及印尼的新住民及其家屬參加。

安排新住民手做賀歲年節掛飾，同時讓新住民了解紅色和金色在臺灣是吉利討喜的顏色。(圖/新北市服務站提供)

本次教育課程由新北市家庭教育中心講師張翠芬以農曆過年要講吉祥話揭開序幕，並以「牛」轉乾坤的牛字，向新住民介紹如何於春節期間，借用發音相近的中文字，結合十二生肖講吉祥話，讓新住民感受學習中文的趣味。同時解說除夕夜要圍爐慶團圓，圍爐之後長輩會給晚輩壓歲錢並給予祝福，之後要「守歲」及燃放鞭炮，意味辭舊迎新，預示新年吉祥如意。講師也介紹農曆新年期間的習俗及應景食品，譬如魚這道菜，當天不能吃完，因年年有餘之故、蘿蔔糕又稱菜頭糕，有好彩頭與步步高升之意、餃子又稱元寶，有財源滾滾及招財進寶之意、長年菜即芥菜，本來很苦但越煮越甘，象徵苦盡甘來及水果中的橘子代表吉利、蘋果代表平安、鳳梨代表旺來等等典故。由於張燈結綵、扎紅紙及剪春字也是傳統臺灣春節的重頭戲，課程特別安排新住民手做賀歲年節掛飾，同時讓新住民了解紅色和金色在臺灣是吉利討喜的顏色。

移民署新北市服務站於3日設計一系列賀新春的家庭教育課程，吸引超過30位來自中國大陸、越南、泰國及印尼的新住民及其家屬參加。(圖/新北市服務站提供)

一位印尼籍新住民開心的說：「第一次要在臺灣過年，先生很貼心帶我參加這個活動，讓我先了解過節的情形和注意的事，所以過年時我要把這個剛完成象徵吉祥掛飾掛在大門，希望可以「牛」轉「錢」坤！讓老公賺大錢」。

一位印尼籍新住民開心的說:過年時我要把這個剛完成象徵吉祥掛飾掛在大門，希望可以「牛」轉「錢」坤！讓老公賺大錢。(圖/新北市服務站提供)

新北市服務站主任林振智表示，新住民初來乍到，對於臺灣這個新環境一定感到陌生，適逢春節將屆，希望透過新春系列活動，讓新住民能更容易融入臺灣社會。並利用本次活動提醒新住民，近期我國境外移入個案增加，亦有國內醫院群聚感染之情形，社區風險尚未排除，請新住民持續力行防疫新生活運動，並加強落實「秋冬防疫專案」。目前國內還沒有預防冠狀病毒疫苗可施打，預防措施包括勤洗手、進出八大類場所應配戴醫療口罩、保持社交距離、儘量避免入出人潮擁擠及空氣不流通的地方。同時要避免接觸野生動物與禽類。如有出現疑似等症狀，應確實配戴醫用口罩，就近至指定社區醫院採檢院所就醫，且不得搭乘大眾交通工具；就醫時請主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露及身邊是否有其他人有類似症狀。為了經營健康的生活環境，防疫工作大家一起來。

(中時新聞網)