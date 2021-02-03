金管會3日公布，檢查局長王儷娟將在2021年2月20日退休，遺缺由檢查局副局長張子浩陞任。

2019年3月才剛升任檢查副局長的張子浩，如今二年不到就陞任檢查局長，可說是平步青雲。不過，張子浩在檢查局已相當久，歷練過各業別，擔任過金控、銀行、信合社、電腦稽核、證券、票券、投信組等各組別的組長，對各業別都相當熟悉，局裡的人認為他為人「親切、低調」，接任局長一定可以「無縫接軌」。

據了解，過去幾年的幾宗大案也都是在張子浩手中完成。像是2016年8月兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS），指控違反銀行保密法及反洗錢法，開罰1.8億美元（約新台幣57億元）案，還有永豐三寶案等，當時的金控組組長就是張子浩。

金管會表示，張子浩為政大法律系畢業、亞洲管理學院企管所碩士，歷任財政部金融局科長，行政院金管會銀行局科長、專委、副組長，行政院金管會檢查局組長，金管會檢查局組長等職務，學經歷相當完整。

(工商 )