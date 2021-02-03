數位服務興起驅動金融產業積極導入科技進行轉型，然而衍生出的資安風險卻不容小覷，壽險公會首次成立的「保險業保全／理賠聯盟鏈」（聯盟鏈）導入專為防護資料中心流量而生的VMware NSX Advanced Threat Prevention，於有限時間內以其部署彈性、高強度安全防護。

VMware台灣總經理陳學智表示，VMware多年來持續深耕台灣金融產業，很榮幸這次能提供整合性的資安技術，與壽險公會一同為高機敏性的金融應用嚴密把關，協助完備其資安層級。

KPMG發布的2020年臺灣保險業報告指出，台灣的保險滲透度位居世界第一，且總保費收入與保險密度都在全球前十名，顯見巨大市場成長潛力。而台灣壽險公會首開先例，推動以區塊鏈技術為基礎的一站式保險服務，用戶可以透過區塊鏈共享平台進行電子保單認證、存證機制等大量資料異動等作業，藉理賠自動化節省人力與經營成本；但在各保險公司間的資料交換過程中，稍有不慎區塊鏈節點恐成駭客跳板，不但影響運作，也會使資料暴露於風險中，因此其中的資安防護便成為重中之重，保險局更要求須達A級機關水準。

壽險公會保險科技運用共享平台召集人翁仲和表示，由於聯盟鏈涵蓋使用者資料與同業機密，且建置時間極短、牽涉多家同業、系統整合複雜度又高，加深了部署困難。經過審慎評估選擇VMware作為資安合作夥伴，以VMware NSX Advanced Threat Prevention協助防止針對聯盟鏈的惡意攻擊朝橫向擴散，嚴格確保系統間文件交換的絕對安全性，為區塊鏈共享平台有效解決了信任難題，使保險公司對於聯盟鏈的運作更有信心。

(工商 )