外送市場蓬勃，智慧共享機車WeMo Scooter與國泰產險跨界合作，針對外送員推出全新個人客製化保險，首例鎖定合作外送平台有無外送，將於2021年2月5日聯手推動優惠市場的企業用車方案，外送員除了彈性選用共享機車WeMo Scooter以外，更可加購個人保險保障，每天不到2元就能享有個人傷害險保障。

WeMo看準國內外送商用市場，洞察新型態交通使用需求，首例鎖定有無外送團隊作為商務市場應用。以往外送員遇機車臨時狀況或無車使用時，只能失去接單機會，間接影響當日收益。

透過WeMo的企業商務交通解決方案，外送員無論遇到任何情況時，只要打開WeMo APP即可租借附近的智慧電動機車，一鍵完成所有租車環節。

此外，WeMo也與國泰產險攜手推出全新外送員專屬專案，推動優惠市場的個人傷害保險保障，保費三個月僅105元，等於每天不到2元就能有個人傷害險保障。配合外送平台接單或業務員的彈性工時，保險流程與行動交通平台結合，於WeMo Scooter APP內連結至國泰產險網站即可購買，預計2021年2月5日上市，讓外送員市場保障範圍更加完整。

WeMo Scooter執行長吳昕霈表示，未來將因應全新型態的工作場景，以共享機車作為商用起點，並搭配更多全方位加值服務及多元場景應用，提供更符合企業商務市場用車的需求。

(工商 )