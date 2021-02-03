教育部宣布高中以下學校開學日延後至2月22日，為配合中央防疫政策並維護本市師生健康，北市政府教育局提醒因應延後開學6大防疫配套，北市校原2月17日至21日校園公共區域環境消毒，校園部分暫停開放；延後開學期間，家中如有12歲以下孩童或國高中前3年持有身心障礙證明子女，家長1人得申請防疫照顧假。

教育局表示，寒假期間，補習班及課照中心需落實環境消毒、量體溫及配戴口罩，教育局將啟動關懷機制，提供高中以下弱勢學生用餐協助，午餐補助直接匯款入帳。

教育局提醒，校園消毒期間為2月17至21日，校園暫停開放供外界人士使用；另因應疫情變動影響，相關防疫因應措施將配合中央防疫政策及北市三階段防疫準則機動調整。

教育局提醒學校，應於開學前儲備充足肥皂、酒精及乾洗手液等防疫物資供學生使用，並應以稀釋漂白水做校園環境清潔及消毒作業；另學校在開學後也應在校園出入口處設置體溫量測站，體溫超過37.5度者要儘速就醫，校園若發現疑似個案，也需依規定進行校安通報及學校傳染病通報。

(中時 )