嘉義市電動公車持電子票證免費搭乘。（廖素慧攝）

農曆春節將至，返鄉出遊人潮車潮多，嘉義市政府3日宣布，除夕至大年初四（2月11日至15日），公有路邊停車格暫停收費，另外，公共自行車（Ubike）增設站點提供服務，電子票券搭電動公車免費，籲請民眾多利用公共交通運具。

嘉義市長黃敏惠表示，因應春節期間民眾的停車需求大，農曆除夕至初四，本市公有路邊停車格暫停收費，另外，即日起至6月30日止，持電子票證免費搭乘市區公車，同時，騎用公共自行車U-bike前30分鐘免費，此項優惠至3月31日。

嘉義市政府交通處表示，去年12月啟用公共自行車Ubike2.0至今，每日平均約有2000餘人次使用，累計已約有10萬人次使用，平均周轉率僅次於台北市，民眾對公共自行車的響應熱烈。

市交通處表示，因應年節假期到來，提供民眾及遊客更便利交通，規畫再增加36站，並將依建置進度分批啟用營運，其中有14站自3日開放使用，其餘站點陸續於2月5日及2月9日啟用，也將投入450輛車，未來仍持續以建置100站為目標。

(中時 )