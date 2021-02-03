為了防堵豬瘟疫情藉由旅客歸國攜帶豬肉製品傳入台灣，法務部行政執行署高雄分署3日進行防疫案件第二波迅雷執行行動，高雄27歲吳姓女子先前從香港回台時，卻攜帶大亨堡入境台灣，遭罰20萬元，但吳女僅繳7萬元就拒繳，高雄分署便將吳女約200萬元的套房查封，逼她繳清罰鍰。

行政執行署高雄分署指出，吳女去年1月29日自香港搭機入境時，攜帶1包豬肉製的大亨堡，因為豬肉製品屬於入境應申報檢疫品目，但吳女未向檢疫機關申請檢疫，因此行政院農委會防檢局依違反動物傳染病防治條例裁處吳女20萬元罰鍰。

吳女收到罰單後，向移送機關聲請辦理分期付款，但吳女只繳了7萬元，就沒有再按期進行繳納，仍留有13萬元的罰鍰未繳，該案件因此移送高雄分署執行，高雄分署3日查訪吳女名下位於中華三路的小套房，並將其查封，告知吳女若仍不繳納案款，便會擇期拍賣。

高雄分署指出，他們自受理非洲豬瘟防疫執行案件以來，總共受理件數為178件，清償金額達115萬4836元，這次執行的防疫案件第二波迅雷執行行動，出動4組人力，前往高雄11個行政區，強力執行非洲豬瘟裁罰案件及新冠肺炎裁罰案件共12件。

法務部行政執行署高雄分署呼籲，全民一同防疫，返國時不要違規攜帶動物檢疫物，也不要網購國外動物檢疫物，務必配合政府之相關防疫規定及處置，如因違規遭裁處罰鍰逾期拒不繳納而移送執行，他們將迅速依法強力執行，絕不寬待，必要時除了祭出限制出境、出海處分，也會向法院聲請拘提、管收。

(中時 )