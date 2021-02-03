隔著螢幕都有味道！新北市永和區的得和路，馬路上灑滿整片廚餘，當時兩輛機車騎過該路段，來不及閃避接連摔車，全身被廚餘沾的到處都是，摔車的女騎士直呼好倒楣，第一次出車禍「如此有味道」，警方獲報後也馬上到場指揮交通，就怕有人再被廚餘「絆倒」。

永和馬路上，不知道什麼原因，竟然灑滿臭翻天的廚餘，騎士、路人經過紛紛閃避，這是有一名女騎士，看到廚餘來不及躲開，直接輾過滑倒摔車，自行站起來全身沾滿廚餘；結果不到10分鐘，另一名騎士也沒躲過，一樣滑倒重摔，幸虧兩名騎士僅擦傷，並沒有大礙，不過其實得和路車流量龐大，垃圾散落整地，真的是相當危險。

第一位被廚餘害慘的女騎士，在臉書上PO文分享這段「臭到爆經歷」，表示當時摔車後，警方到場便上前關心她，詢問怎麼滑到，女騎士說當時要減速左轉，看到廚餘已經來不及，直接騎上去後打滑，話才剛說完，後面另一輛機車就跟著摔倒，女騎士馬上向警方表示，「我就是跟這輛車一樣的摔法」，最後自嘲「第一次摔得那麼有味道」。

至於違和廚餘會散落滿地，目前警方已經調閱監視器，找出究竟誰是「亂倒垃圾的兇手」，同時提醒民眾，騎車上路一定要非常小心。

(中時新聞網)