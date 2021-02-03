全球新冠肺炎疫情持續擴散，外貿協會為協助台灣紡織機械業者拓展越南等東南亞市場，3日宣布，配合政府新南向政策，即日起至2月25日招募2021年印越紡織機械線上拓銷團，3月30日登場，透過零接觸的線上拓銷團，讓台灣業者不出國，也能開發印尼及越南市場商機。

貿協表示，紡織成衣是印尼及越南兩國家的最大外銷出口加工業，並擁有東南亞國家發展最健全的紡織供應鏈。2019年越南紡織品出口值達390億美元，印尼紡織品出口為138億美元，而當地紡織機械多仰賴進口，越南及印尼分別是我國紡織機械出口第二大、第五大出口市場，2019年紡織機械對越南出口8,000萬美元、對印尼出口2,700萬美元。

貿協指出，隨著紡織產供應鏈轉移至東南亞，歐美品牌，NIKE、ADIDAS等大廠對該地區採購比例增加，當地紡織工廠持續擴充產能，預期台灣紡織及成衣機械對印尼及越南出口總值也將持續成長。

貿協表示，貿協籌組「2021年印越紡織機械線上拓銷團」，鎖定我國紡織機械上中下游業者，涵蓋製衣機械及縫紉機械，不織布生產機械，染整機械，洗滌或印花機械，CAD∕CAM，漿紗機等設備，以及各式紡織布料，薄膜，染料，樹酯，助劑等紡織用相關材料或半成品廠商參加。

貿協強調，貿協籌組印越紡織機械線上拓銷團提供視訊採購媒合洽談會、線上專區型錄展示及Google聯播網廣告曝光等三大加值服務，協助業者以數位化方式拓展商機。首先「視訊採購媒合洽談會」將邀請當地進口商、代理商、貿易商或產公協會會員等潛在買主，依照參與廠商的產品，客製化尋找合適的客戶，突破時間與地點限制，立即磋商洽談。其次「線上專區型錄展示」，建立線上展團專門網頁，全年曝光廠商資訊，持續創造商機。第三、「Google聯播網廣告曝光」，參與廠商線上展團專門網頁，每家廠商以等值新台幣1萬元Google廣告曝光，全力協助廠商衝刺出口。

(工商 )