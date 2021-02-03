中央銀行受財政部委託標售350億元182天期國庫券，決標貼現率0.134％，創12年半新低，較2020年11月同天期的0.140％，下滑0.6個基本點（1個基本點是0.01個百分點），銀行資金調度主管表示，主要是市場閒錢氾濫無處去化，短期資金積極進場搶標的結果。

根據央行公布本期國庫券標售結果，共吸引1,604億元資金進場搶標，投標倍數4.58倍，仍是相對較高水準，結果百分之百由銀行業拿走。銀行資金調度主管指出，雖然農曆年關已近，往年均是週轉需求高峰期，但目前閒置資金氾濫，尋求穩定去處，積極搶標國庫券，結果決標貼現率續下滑，符合市場預期。

銀行資金調度主管說明，近期市場短率持穩，金融業隔夜拆款利率大多均在0.08％上下徘徊，顯示短期資金相對充裕，且近來外資偏匯入，加上春節長假將至，資金暫泊需求高，布局金牛年台股再衝新高行情，182天期國庫券原本就是外資保管銀行搶標重要標的，反應在投標金額倍數居高。

(工商 )