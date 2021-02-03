主計總處甫完成的國情統計通報指出，去（2020）年我國積體電路輸出占整體出口總值逾三分之一，這個比重十年來提高近一倍，另就出口地區而言，逾六成銷往中國大陸，大陸是我積電體路最大出口市場。

主計總處指出，由於國內半導體廠商製程領先優勢持續發揮，遠距商機與5G通訊等新興科技應用熱度不減，2020年我國積體電路出口值達1,225億美元，創歷史新高，占整體出口值比重達 35.5％，也創歷史新高，較2011年的18.1％，提高近一倍。

依出口地區觀察，我國積體電路出口的主要市場向以中國大陸（含香港）居首，東協次之，受美中關係緊張影響，大陸業者提前備貨，2020年出口至大陸（含香港）750億美元，占積體電路出口總值的61.3％，輸往東協十國243億美元，占比降至19.9％，另輸至日、韓的比重為7.6％、7.1％。

主計總處指出，積體電路去年出口成長率22.1％（遠高於整體出口成長率4.9％），其中以出口至大陸的成長率26.6％最高，出口至東協成長率為15.3％、韓國24.1％、日本15.3％。

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