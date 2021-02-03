下周就是農曆春節，由於過往行政院常會在農曆年後提出內閣改組名單，這也讓部會首長動向成為焦點。勞動部長許銘春近日經常在勞動部所轄機關走動，甚至在勞保大樓一層一層向同仁致謝，遭外界解讀她在「辭行」；對此，許銘春否認此舉為「辭行」，她解釋，主要是去年疫情期間，同仁們承辦相當多紓困業務，所以趁著新年來向同仁說聲感謝、替大家加油打氣。

許銘春1月除了立法院審查預算，鮮少有公開行程，突然前往勞保大樓、勞動基金局走動，引發聯想。勞動部官員透露，許銘春走訪基層的腳步都沒有停歇，她常把握時間，走訪勞動部所轄機關與拜會工會。

攤開許銘春的行程，她在1月走訪了勞動部勞動力發展署中分署、高分署、勞保局高雄辦事處與台南辦事處，甚至是到勞保大樓與基金運用局慰問，也趁著到各地慰問時也順道拜訪當地工會，傾聽民意；也讓不少工會成員對許銘春豎起大拇指，「部長之前答應要來拜訪、就真的來了！」

頻頻走訪基層卻被傳出是要辭行，許銘春表示，目前沒有接到職務變動的指示，但今年幾個拜訪所轄機關的行程，主要都是慰問同仁。她解釋，去年疫情期間，中分署同仁自拍的宣導影片引來網友負評、甚至有不少網友的惡意與霸凌留言，對同仁士氣打擊很大，所以新的一年慰問首站就選在中分署，希望新的一年同仁可以打起精神、繼續為民服務。

而許銘春也解釋這場被誤會的勞保大樓行程，她說，去年紓困期間，勞保局擔起了大部分的勞工紓困業務，特別是工會3萬元紓困金作業，讓不少同仁那一陣子都在加班，所以在新的一年、特地到每個樓層慰問同仁，卻沒想到這樣被誤會成辭行。

至於許銘春是否會擔心被列入黑名單、甚至遭到撤換？幕僚轉述，許的態度一直都是「做一天和尚敲一天鐘」，政務官就是每一天做好自己的任務、跑好每一趟行程，不會一直去想會不會被撤換，「我們是來做事的，那就把事情做好」。

(工商 )