趙少康重返國民黨 街訪民調最贊成他選…

中廣董事長趙少康今(3日)回復國民黨籍，並表明有意角逐黨主席，更表示即使當黨主席也可考慮競選2022年縣市長以及2024年總統選舉，趙此舉引發各界討論，《中時新聞網》實際走訪街頭聆聽民眾的看法。

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趙少康於民國57年入國民黨，民國83年組新黨時退黨，如今重返藍營，他表示要站出來整合藍營的力量，對抗執政強勢的民進黨。對此民眾的看法兩極，部分民眾認為他的回歸是幫國民黨加分，因為趙過去的政治表現都有亮眼的成績，且一直以來皆維持良好的形象，是競選黨主席的不二人選。不過也有民眾指出，趙曾經叛逃出走對國民黨造成很大的傷害，對黨沒有忠誠度可言，應該很難獲得認同。

此外，提到2022年縣市長選舉，許多人認為趙少康的目標會是台北市，而目前呼聲最高的台北市長候選人為國民黨立委蔣萬安，許多網友紛紛表示趙的出現會是蔣的重大挑戰。不過在街訪民調中卻有9成的民眾認為蔣萬安仍然是較佳的選擇，希望能讓新生代有表現的機會，也有民眾認為趙少康參選台北市長實在是太委屈他了。

雖然趙少康表示不排斥任何位置，但他也透露重點仍是2024年總統大選。至於是否支持趙參選，有人認為如果他真的想為台灣做事，就不要計較做什麼職位應以團結為重，而另有民眾建議，趙少康可以和韓國瑜聯手，將會是令人耳目一新的組合，不過也有民眾直言趙並不適任，因他已是過時的政治人物，比較像藝人，選總統可能贏面不大。

(攝影/邱子軒、剪輯/陳依仁)

(中時新聞網)