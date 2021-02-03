「第一次買一整本刮刮樂，請廢友幫我集氣中大獎」。一名在尾牙抽中4萬元現金的幸運網友，表示他一口氣砸了3萬6千元買整本的2000元刮刮樂，他更在臉書發文集氣，希望自己中大獎，而全數刮完後他也大方公布中獎金額，「總共2萬5千元，等於我賠了1萬1」，雖然賠錢，但特殊經驗也讓原PO說，「我就當做解鎖新成就」。

在尾牙幸運抱回現金4萬的原PO，一時興起便到彩卷行買回整本的2000元刮刮樂，共花費3萬6千元，帶著一顆期待又怕受傷害的心情，原PO在臉書社團「爆廢1公社」上發文表示，希望網友們幫忙集氣能夠中大獎，「第一次買一整本，也是第一次刮2000元，請廢友幫我集氣中大獎，感恩」。

貼文發出後引起網友熱議，有人熱心集氣，「一定中大獎，先恭喜你」，不過大多網友表示，買整本賠錢的機率比較高，「通常買整本都是虧的，所以帶著做公益的心就好.....」、「joeman(youtuber)有特別拍一集2000元刮刮樂，也是刮整本的，回收率慘不忍睹」，還有網友預測，「正常會陪1萬6」。

整本刮完的原PO也大方分享中獎結果，「5千元2張，2千元4張，1千元7張，槓龜的有5張」。全部中獎金額為2萬5千元，等於原PO倒賠了1萬1千元。雖然沒有回本，反而賠錢，但這樣特殊的經驗讓樂觀的原PO說，「我就當做解鎖新成就」，也不忘感謝網友們替他集氣。

(中時新聞網)