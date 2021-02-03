台中捷運公司董事長林志盈（左）實地了解載重測試的沙包。（台中捷運公司提供／陳淑芬台中傳真）

中捷列車載重測試使用的沙包，已運抵北屯機廠。（台中捷運公司提供／陳淑芬台中傳真）

台中捷運綠線因列車聯結器軸心斷裂，導致試營運喊停，改善作業新軸心安裝及檢測作業均已過關，春節後正式進行全線載重測試。中捷董事長林志盈3日表示，軸心運動狀況是載重測試重點，上千袋沙包總重32.4公噸將於4日裝進車廂進行前置作業，並在聯結器裝監視設備，測試影像即時傳到行控中心及日本同步全程監測。

台中捷運綠線在去年11月16日起試營運，原規劃去年12月19日正式通車，因列車連結器軸心斷裂於去年11月22日起全面停駛，展開檢討改善作業。各界對於捷運何時才能通車引領而望，台中市議會藍綠黨團今年1月26日也前往視察，對軸心組裝設計、安全疑慮、責任歸屬及通車時程等提出諸多意見。

林志盈3日指出，新軸心先後運抵後，由施工單位北捷局及車輛原廠日商川崎重工，各送SGS及金屬工業研究發展中心檢測，最後一批檢測報告於2日出爐，在降伏強度、抗拉強度及硬度等全數符合標準。

林志盈說，全線18列車共36支聯結器新軸心完成檢測及安裝，完成正線運轉測試後，將再擇一列車以沙包模擬滿載設計32.16公噸進行載重測試，並規劃在17日及18日正式進行全線500公里載重持續運轉測試。

林志盈表示，以乘客平均每人體重60公斤計算，536人重量共計32.16公噸，廠商準備每包30公斤重的沙包共1080袋，將於4日裝進測試車廂，並陸續展開載重測試前置作業，包括8日及9日先進行上下坡牽引及煞車測試。

林志盈表示，為了解新軸心垂直運動及水平運動狀況，載重測試特別在聯結器加裝監視設備，將聯結器運動即時影像傳輸到行控中心及日本同步監測，牽引器軸心應符合垂直正負6度、水平正負23度的活動空間標準。

至於何時通車？林志盈強調，台中市政府捷運故障審查委員會日前召開第3次會議，要求北捷局盡快提出調查報告送審，事故原因及改善方案等須經「台中市政府捷運故障審查委員會」審查同意，再送市府決定何時恢復試營運。

(中時 )