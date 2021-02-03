興櫃雲端廠商伊雲谷（6689）3日宣布，正式成為國家儀器（NI）台灣區授權代理商，也代表除了加速擴展雲端服務及應用之外，更將觸角擴及運營技術（OT）領域，伊雲谷執行長蔡佳宏表示，為此，公司也成立智能產業事業部結合NI在運營和測試領域的廣泛應用及創新技術，未來將深耕智慧製造，智慧監控，製造資訊整合串流與分析等應用領域，和發展運營技術與資訊技術的系統整合能力和建置服務能力，協助台灣企業進行數位轉型。

世界經濟論壇（WEF）研究，2016～2025年數位轉型將超過100兆美元的總體經濟價值，企業必須在商業模式創新，生態體系建構，組織文化轉變，數位技能提升，以及資料安全與隱私等五大關鍵議題做好因應對策，才能維持市場競爭力。

IDC更進一步預測到2022年全球70％的企業將加快數位技術的使用，轉變現有業務流程，以提高客戶參與度、員工生產率和業務彈性。

伊雲谷表示，近年快速發展雲端服務及應用，結合雲端AI、大數據、機器學習等技術，成功協助推動企業IT數位轉型。但是長年來企業運營技術（OT）和資訊技術（IT）形同二大獨立戰場無法有效整合，企業面臨製造與流程自動化不足，上下游供應鏈資訊缺乏整合，企業掌握數據及分析數據能力不足，以及企業內部OT/IT人才培養不易等多項挑戰，造成數位轉型無法真正落實。

在此同時，NI於今年初正式宣布全球經銷策略，NI全球合作夥伴計劃副總裁Jim Ramsey表示，企業正如火如荼地加速數位轉型，在把數位轉型所需的新技術推向市場的過程中，測試測量扮演著關鍵的角色。他表示，NI與伊雲谷的代理合作可為台灣客戶提供最先進且完整的自動化、雲端服務、大數據和AI等解決方案及整合服務。

伊雲谷表示，NI構建的軟體互聯的開放平台結合模組化儀器，從數據和自動化、到研究和驗證，廣泛應用在通信、半導體、航空國防、交通、能源、醫療、消費電子、工業電子等領域的研發、製造和應用等領域，全球超過35,000家企業正在使用NI的產品。

伊雲谷新設立的智能產業事業部將在前NI台灣區總經理林沛彥帶領下，持續推動NI於台灣區域量測自動化產品代理銷售業務以及伊雲谷運營技術與資訊技術整合和建置服務等相關業務的長期發展。

(工商 )