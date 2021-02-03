法務部行政執行署屏東分署為落實執行非洲豬瘟裁罰案件之執行，對部分義務人限制出境，並於今日偕同行政院農委會動植物防疫檢疫局高雄分局人員，至屏東縣屏東市、東港鎮、車城鄉及獅子鄉等義務人住居所現場查訪執行，查封義務人所有貨車與機車各乙輛，查封後義務人當場就所欠新臺幣19萬6千元罰鍰辦理分期繳納。

依動物傳染病防治條例規定，從非洲豬瘟疫區違規攜帶豬肉製品及其他豬類產品入境者，最高可處新臺幣100萬元罰鍰。屏東分署現所受理之案件，義務人多係由中國大陸或越南攜帶含有豬肉製品入境而遭裁罰。

屏東分署為嚴防非洲豬瘟入侵，維護國人食品安全，針對豬瘟裁罰案件迅速優先強制執行，立即分案並責由專股辦理，加強查扣存款、車輛、不動產，必要時祭出限制出境處分，或向法院聲請拘提、管收，以展現公權力，全面落實豬瘟防疫政策決心，遏止民眾恣意違反規定，守護全民健康。

非洲豬瘟仍持續肆虐全球，台灣雖非疫區，但春節將至，屏東分署再次提醒民眾別鬆懈，提醒海外親友入境莫帶豬肉製品，也不要郵寄豬肉製品包裹，以免受罰，一同守護台灣。

(中時 )