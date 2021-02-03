《香港01》網站引述《海軍新聞》（Naval News）網站稱，開源情報（open-source intelligence, OSINT）揭示了中國新型核動力潛艇的第一張公開照片，畫面顯示主船塢已建造完成。

總部設在巴黎的《海軍新聞》（Naval News）網站周一（1日）刊發美國潛艇專家薩頓（HI Sutton）撰寫的文章。文章指，這張商業衛星圖像是由Maxar商業衛星公司拍攝，並於近期更新於Google地球（Google Earth）服務。

文章稱，中國為建造新型核潛艇專門建造了一個巨大的新船塢，新船塢位置靠近渤海造船廠，目前船塢及其配套設備仍在建設中。其中，主船塢部分已經建造完成了一段時間。

文章指，新型核潛艇的確切級別尚未得到證實，但它有可能是第一艘095型唐級攻擊潛艇（SSN）或第一艘096型彈道導彈潛艇（SSBN）。

文章又稱，照片顯示的是潛艇的尾部。這在意料之中，因為大多數潛艇都是這樣組裝的，潛艇的艇首先在船塢中建造。

事實上，新潛艇的建造是中國海軍大規模擴建計畫的一部分。新型095型潛艇是一種攻擊潛艇，預計性能將更接近美國海軍「弗吉尼亞」級（Class Virginia）潛艇。而096型潛艇將增加中國海上核威懾的生存能力和核打擊覆蓋範圍。

文章作者稱，2020年11月上旬，在高解像度圖像出現之前，他第一次在Sentinel-2低解像度商業衛星圖像中發現了新建造的艇體部分。船體部分長約30米至32米，寬約11米至12米。從尺寸上可以看出正在建造的新潛艇很可能就是新型095型和096型潛艇。

文章還表示，另一種可能性是新潛艇是093型商級攻擊潛艇的改進版本。從邏輯上講，這將是093B型核潛艇的改善版本。預計其將採用類似於俄羅斯亞森級潛艇的垂直發射裝置，以便能攜帶更多的鷹擊-18巡航導彈。

此前曝光的中國渤海造船廠衛星照就曾引發傳媒關注。網上媒體《外交官》1月9日刊文表示，該廠南部正在建造另一個新的潛艇裝配廠房。這個新廠房看起來與最近完工的東側廠房的長度相似，並且具有相距7.34米的4套鐵軌，可適用於攻擊型核潛艇而不是彈道導彈核潛艇。

文章稱，值得注意是，這4套鐵軌之間的間距大於東側廠房的鐵軌，但缺少輔助的13.55米的軌矩，這表明這個新的南側廠房可能專用於攻擊型核潛艇的生產。然而，就裝配樓面積而言，這個新的南側廠房比現有的東側廠房至少擴展了2／3。

此外，還有分析稱，該船廠將最多能夠一次建造4到5艘核潛艇。

(中時 )