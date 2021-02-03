勞動部3日實施全台春安聯合稽查，稽查5家業者全部違反職業安全衛生法，其中有2家更違反勞基法每月加班上限及輪班間隔規定。(郭吉銓攝)

春節將至，客運業容易發生違法超時加班等過勞情況，勞動部長許銘春3日上午率領職業安全衛生署，會同交通部、北市勞動檢查處，前往台北轉運站勞檢和欣、國光、阿羅哈、統聯、葛瑪蘭5家客運，發現統聯客運因超時加班，罰30萬元；國光客運則因休息時間不足被罰2萬元；北市勞動局長陳信瑜要求，業者別忽視勞權，應讓司機過好年。

北市勞動局發現，統聯客運使司機當月加班超過46小時，甚至達71小時，已違反《勞基法》規定，可開罰2萬至100萬元，但因是第3次累犯，裁罰30萬元；國光客運則是因司機更換班次時，休息時間未達11小時，違反《勞基法》規定，一樣可開罰2萬至100萬元，不過因是初犯，所以僅開罰2萬元。

北市勞動局提到，5家客運業者，均違反10項《職業安全衛生法》方面的法規，主要是「未依規定實施在職教育訓練」、「未採取避免勞工因異常工作負荷促發疾病預防措施」，已要求限期改善，未裁罰。

陳信瑜表示，近年來，屢屢發生客運業因事故致人死傷的憾事，讓外界對司機工時過長產生疑慮，因此已針對市區客運業者，在去年9月29日及12月15日辦理座談會，要求各業者檢討司機人員配置，並兼顧司機健康及公眾安全。

陳信瑜說，此次配合勞動部對國道客運業者進行勞檢，發現業者還是有違法，業者應降低司機的損害，讓他們平安回家過好年；另外，物流業及零售量販業等行業也進入業務繁忙時期，恐因工作量增加及工作時間延長，導致違法情事，也需特別注意。

(中時 )