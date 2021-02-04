美國政府網頁今天公告，電動車業者特斯拉同意召回13萬4951輛Model S與Model X汽車，因這兩款汽車配備的觸控式面板可能會故障，增加肇事的風險。

美國「國家公路交通安全管理局」（National Highway Traffic Safety Administration）上個月13日正式致函特斯拉（Tesla），提出這個不尋常的召回要求；並說，目前暫時認定，2012－2018年出廠的Model S車款和2016－2018年出廠的Model X車款有安全問題。

國家公路交通安全管理局表示，觸控式面板故障會構成重大安全問題，包括倒車顯影喪失、車外方向燈不亮，以及擋風玻璃的除霧及除霜系統失靈，進而「可能降低駕駛人在惡劣天候的能見度」。

管理局去年6月針對有關媒體控制單元（Media Control Unit, MCU）故障導致觸控面板失去功能的投訴展開調查，並說，其他汽車製造商也曾因觸控面板故障造成類似安全問題，而多次召回產品。

特斯拉召回行動將從3月30日展開，雖然管理局要求召回15萬8000輛汽車，但特斯拉表示，召回車輛不包括2018年3月後出廠並配備升級處理器的某些車輛。

(中央社)