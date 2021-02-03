賀歲電影《角頭－浪流連》2月5日上映，3日晚舉辦首映典禮，出品人張芷瑄、監製張威縯、導演姜瑞智、威視董事長吳明憲領軍，演員鄭人碩、謝欣穎、龍劭華、高捷、柯叔元、陳竹昇、柯有倫、黃尚禾、唐振剛、張再興、吳震亞、王宣、林道禹、黃冠智出席造勢。

鄭人碩領銜主演《角頭－浪流連》，坦言壓力很大，「昨天晚上緊張到睡不著，早上去拍戲也不知道在拍什麼，失眠了一整個晚上。」他在片中飾演「阿慶」，發下豪語如果電影票房能在上映7天內破億，將開放10個名額做「阿慶之吻」，被問可以吻哪裡？他說：「看他們指定部位，我都可以，疫情期間會有特殊處理方式，做好做滿，期待有機會完成這個計畫！」他表示自己包了五場，邀請親朋好友看片。

吳震亞、唐振剛、黃尚禾、張再興出席電影首映會。（羅永銘攝）

《角頭－浪流連》首映會，主創們握拳齊喊「票房衝衝衝」。（羅永銘攝）

女主角謝欣穎被問票房破億是否加碼回饋粉絲？「應該男生回饋比較吸引人吧？」在一旁的高捷開玩笑說：「沒有，我們比較希望妳回饋！」龍劭華則表示，票房如果破億，將參演《角頭3》，也會有求必應回饋粉絲，「（粉絲）要怎樣就怎樣，我絕對跟他們拼！」

監製張威縯談到電影上映前心情，「興奮期待，喜歡那種開獎的感覺」他透露預售票賣了近2萬張，電影未上映已經進帳超過400萬票房，「很感謝從《角頭》系列IP成立以來，幫助過我們、一路相挺我們的夥伴，除了這次的《角頭－浪流連》，接下來還會有影集、《角頭3》。」

電影圈重量級名人也紛紛祝賀《角頭－浪流連》首映，包含王牌製片人邱瓈寬、資深電影人吳功、《叱咤風雲》製片人彭小刀，以及孫鵬、黃騰浩、頑童、玖壹壹、安心亞、喜翔、范逸臣、懷秋、是元介等人都盛裝出席力挺。

(中時 )