台東卑南溪出海口1隻黑尾鷗的嘴喙被釣魚線纏繞，頭部只能斜向一邊，盡管奮力掙脫，仍徒勞無功，鳥友試圖將牠抓來解開釣線，但是人稍接近就飛走，恐將活活餓死卻是愛莫能助，非常痛心。
黑尾鷗的美麗與哀愁！鳥友說，最近有1群冬候鳥黑尾鷗，棲息在台東卑南溪出海口，優雅的身影在洶湧的浪濤間覓食、翱翔，與海浪共舞的生態畫面，讓他按快門的手幾乎停不下來，但是也看到令人難過的畫面。
鳥友發現，其中有隻黑尾鷗亞成鳥，疑似誤吞魚鉤，嘴喙部遭釣魚線纏繞，導致不論是飛行或停在沙灘上，頭部都斜向一邊，即使奮力掙扎，始終無法擺脫緊緊糾纏的魚線，曾想伸手救援，無奈牠警戒心強，稍微靠近就飛走，令他束手無策，心想這隻鷗長時間無法覓食，必死無疑。
鳥友說，出海口常有釣客，他們剪下的魚鉤、魚線，被鳥類啄食，吞下肚或卡在嘴上，成為殘害生命的凶器，特別是不挑食的黑尾鷗更容易中招；另外，鳥友也發現部分黑尾鷗的胸、腹部羽毛遭重油汙染相當嚴重，這些遠方來的嬌客，真是命運多舛。
根據文獻，黑尾鷗為中等體型鷗科海鳥，雙翅長而窄，成鳥上半身深灰色，腰部、尾部為白色，亞成鳥則全身大致為褐色，廣泛分布於中國大陸、日本、韓國；黑尾鷗在日本被稱為「海貓」，在韓國則稱為「貓鷗」，牠們發出像貓叫的哀怨聲，彷彿面對人類造成的環境汙染，發出哀嘆。
(中時 )
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