上週的台股結束周線連12紅，五個交易日就大跌880點，然而，2月份的台股，迎接新春金牛年，開門氣勢如虹，三天大漲622點，最高收復逾700點，上週四的跳空空方缺口，兩天就被回補上，多頭市場的強度，超乎很多股民的想像，但是台股不會跌的秘密，其實就是因為四個數字，「0050」！

為什麼台股不會跌的原因是台灣50？其實道理很簡單，今天工商時報有一則新聞說，「國銀財管大翻轉，基金勝保險」，以兆豐銀為例，基金與保險的資產規模比重，已經從2019年的3:7，變成2020年的7:3，一般國銀的財富管理客戶，多半是退休公務員、軍官、警察、教授、醫師等等有高穩定收入且可能投資偏保守的族群，如果連這群人都積極把以前台灣人最愛的美元儲蓄險資金，移轉到基金商品上，那台灣股市只會更強，基金經理人會在股市拉回時，投入更多的資金進場投資，這就是台股不會大跌的秘密！

如果你有追蹤筆者的個人社群，絕對會知道做定存或買外幣儲蓄險保單，現在是非常不明智的舉動。首先，現在是低利甚至接近零利率的時代，台幣定存僅0.8%，能給的利息幾乎是無感；第二，做外幣儲蓄保單，儘管利息比台幣定存高，但是台幣一路升值，利息早被匯差吃光光。因此，已經很多人在解定存、解保單，按照相同的風險屬性，去配置風險分散但有更高殖利率的ETF，尤其是台灣50（0050）。

不擁抱趨勢，就是被趨勢淘汰。台灣不可能回到過去高利率年代，穩定投資等於做定存的舊觀念，已經要消失了，如果連最保守的這群人都開始買基金、ETF，基金與保險的比例還可能從7:3變成9:1，這些不是幾千萬資金而已，是幾兆資金的變化，規模和效應是相當驚人的，投資市場有內部與國際的活水源源不絕，資產價格會水漲船高，台股在金牛年，還有機會再創歷史新高！

（本文作者為摩爾投顧投資長郭哲榮）

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(中時新聞網)