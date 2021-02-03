屏東縣政府輔導屏東縣新園鄉稻米產銷班第4班成立水稻、雜糧的產銷契作集團產區，共同和產銷班的農友努力提升屏東水稻以及雜糧的品質，此次以林宥均農友配合新豐碾米廠作為代表參賽日本2020年（第22屆）米．食味分析鑑定競賽，一舉奪下特別優秀賞，3日於屏東縣政府縣長室，由縣長潘孟安親自致贈匾額，恭喜於2020日本「米．食味分析鑑定競賽」中獲得特別優秀賞。

日本「米．食味分析鑑定競賽」每年辦一次，日本評比分兩階段，第一階段為海外組先評出自己區域的第一名，第一階段評比項目有整粒度、水分、食味比、味度，第二階段為海外各區域的第一名（本次海外組選出中國第一名及台灣第一名）跟日本都道府縣（38個縣）的各縣第一名評比。

縣府積極輔導縣內產銷班，透過召集、研習、檢討等方式，精進並提升農產品的質量，此次屏東稻米奪下特別優秀賞，獲得國際比賽肯定，不僅讓世界看見屏東，也再次見證本縣農業的軟實力。

(工商 )