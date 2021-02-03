新冠肺炎疫情肆虐，各國紛紛加緊腳步推動疫苗施打進度，民眾接種後的反應也備受關注。南韓一名50多歲男子日前以駐韓美軍部隊工作人員的身份，搶先接種莫德納（Moderna）疫苗，透露「痛到必須吃止痛藥」！

該名來自慶尚北道的50多歲男子，於1月4日在漆谷郡一處美軍部隊內的醫院，接種莫德納疫苗第1劑，29天後於本月2日注射第2劑，正式完成接種。該批疫苗據悉是美國提供駐韓美軍使用的，但南韓籍醫護人員及部分職員也可優先施打。南韓預計引進的新冠疫苗中，包含輝瑞、阿斯利康疫苗皆須施打2劑，才算完成接種。

該名男子3日向《中央日報》（중앙일보）透露，接種完第2劑莫德納疫苗後，身體反應就像感冒一樣，剛打完約3小時後開始頭痛，接著身體發寒，伴隨肌肉痠痛，而打完第２劑的疼痛程度大概是第1劑的3倍左右，即便過了一天，還是痛到需要吃止痛藥。

男子表示，醫護人員在施打第1劑前就有提醒他，可能會出現「低燒和疼痛」症狀，施打完第2劑的15天後就會產生抗體。也有更早接種完成的同事警告他會疼痛難耐，因此他有事先準備止痛藥，施打完畢立刻服下，但仍未想過會如此痛。

網友們看完該男子的施打經驗後，紛紛在網路上留言：「要吃止痛藥也沒關係，趕快讓我打吧」、「如果真的可以預防病毒，這點痛還是可以承受的」、「這不算副作用啦」。

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(中時新聞網)