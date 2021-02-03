為收容遭棄養、生病的流浪貓，印尼愛貓人蒂塔搬家3次，幾年前丈夫幫她蓋了貓咪之家，一家5口與400多隻貓同住。虔誠伊斯蘭教徒的她說，照顧貓是使命，是真主對她的安排。

從2000年開始收養流浪貓的蒂塔（Dita Agusta）搬了3次家，才在西爪哇省茂物縣（Bogor）的巴隆區（Parung）安定下來，在2014年創辦巴隆貓咪之家（Rumah Kucing Parung）。這裡既是400多隻流浪貓的天堂，也是她的家。

巴隆貓咪之家約195坪，除了生病的貓和小貓住籠內，等待領養的貓住單獨的房間，客廳、廚房、臥室等室內空間和庭院都任由貓咪自由活動，很多貓常窩在廚房。蒂塔說，她煮飯前都要先準備好貓食，等牠們到一旁吃飯，才能使用廚房。

蒂塔一月接受中央社訪問時說，她以前的鄰居不喜歡貓，雖然她努力維持家裡清潔，有些鄰居仍認為養貓對他們造成困擾，甚至有鄰居偷偷把她養的貓丟掉，鄰居也不願意到她家。她因此多次搬家，剛搬到巴隆創辦貓咪之家時有約30隻貓。

由於蒂塔收容的流浪貓越來越多，先前從事貿易的先生穆罕默德（Muhammad Lutfi）幾年前辭去工作，和她一起照顧喵星人。夫妻倆全心投入，3個小孩也來幫忙。他們積極讓貓咪參加選美等比賽，家裡的一面牆上掛滿得獎獎牌。

蒂塔指出，巴隆貓咪之家主要收容被棄養、生病的流浪貓。有些小貓沒有貓媽媽照顧，有些車禍受傷，有些被虐待，有些營養不良、有些生病等。照顧400多隻貓的開銷不小，多虧有善心人士和商家捐贈飼料罐頭等食物，才能經營下去。

穆罕默德說，創辦初期常有資金的煩惱，當時很少人知道這個地方，只能靠著他和太太的存款、退休金等勉力維持，陸續因媒體報導，逐漸有了固定的捐助。看著滿牆的獎牌，穆罕默德說他覺得很自豪，因為這代表他們對貓咪的照顧無微不至。

2019冠狀病毒疾病（COVID-19 ）疫情影響到許多家庭的收入，也造成寵物棄養潮。蒂塔表示，不忍心棄養的飼主把貓送來給她們養，路上棄養貓也增加；領養人卻減少，對流浪中心的捐款也不如過去。雖然經營很困難，她仍堅持不裁聘7名員工。她祈求真主賜福，讓流浪動物收容所能度過難關。

蒂塔表示，救援貓咪20年最大的挑戰是教育飼主替貓咪結紮的觀念，以免過度繁殖造成更多流浪貓。多數民眾還不了解結紮的重要性。印尼有太多流浪貓狗，很多人認為牠們惱人，沒有好好對待牠們，但其實結紮是減少流浪動物的唯一辦法。

蒂塔說，救援流浪貓是真主給她的使命，她沒辦法決定貓的命運，因為這掌握在真主手中，她會盡她最大努力。穆罕默德也說，辭掉工作來幫蒂塔救援流浪貓，他很開心，救援流浪動物能得到真主的回報。

(中央社)