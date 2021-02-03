竹山鎮公所免費接駁竹山─林內的幸福巴士，今年變迷你了，改以小巴接送民眾，發車地點也調整，首發起點在沙東宮，每周五下午4點30分、周六及周日為4點50分發車，要搭乘的民眾千萬不要錯過了。

竹山鎮幸福巴士，今年多增設一站，從竹山沙東宮鄭成功廟前開始，沿途候車處包括竹山農會延平辦事處、延和國中（全家便利商店前）、前山路、竹山遊客中心、中崎及終點林內火車站。

竹山幸福巴士候車處。（竹山鎮公所提供／廖志晃南投傳真）

因應農曆春節稍微調整班次，原本周五、六、日營運，春節連假改為2月10日及2月16兩天發車；另為配合假期，預定增開班次日期為3月1日、4月5日、6月14日、9月20及21日、10月11日，透過增班，填補連假期間公路客運班次不足的問題。

竹山鎮長陳東睦表示，考量經費及搭乘人數，今年起，由原本的中巴改為小巴繼續為民眾服務，取名為幸福巴士，就是希望年輕學子假期返鄉時更便利，請大家多多利用；配合防疫政策，請乘車民眾配戴口罩上車、車上請勿飲食及大聲喧嘩。

(中時 )