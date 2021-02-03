台中市警局霧峰分局春節前「110年加強重要節日安全維護工作」日前邀請中市書法協會幹事許金華、莊水南等13位書畫家，在福興宮現場揮毫「寫春聯、畫年畫」贈送現場民眾。（黃國峰攝）

台中市警局霧峰分局春節前「110年加強重要節日安全維護工作」日前在大里杙福興宮舉辦「2021鼠去牛來聞虎嘯 民殷國富盼龍飛」揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，現場送聖筊橡皮擦，引熱烈索取。（黃國峰攝）

農曆春節將屆，霧峰分局展開「110年加強重要節日安全維護工作」日前在大里杙福興宮舉辦「2021鼠去牛來聞虎嘯 民殷國富盼龍飛」揮毫迎春暨犯罪預防宣導活動，透過與民眾面對面互動的方式，將「防竊、防搶、防詐騙、保護青少年及防制酒駕」之預防觀念，宣導民眾周知，現場還發送「聖筊橡皮擦」，引起熱烈索取。

為吸引民眾參與，台中市議員張滄沂、霧峰分局副分局長劉安邦，還發送「聖筊橡皮擦」給排隊進入廟埕的民眾，果然成功吸引人潮，也有來自巴西的外國朋友，好奇警察與民俗活動的結合，熱情的與警方合影留念。

因應年節氣氛，特別邀請台中市書法協會幹事許金華、莊水南等13位書畫家，現場揮毫「寫春聯、畫年畫」贈送現場民眾；霧峰分局員警及警察志工也手持宣導標語，在福興宮廟埕內設置攤位，發送民眾印有犯罪預防文宣品，讓民眾在領取春聯外，更能獲得犯罪預防資訊。

霧峰分局向民眾呼籲：年關將屆，公司行號或民眾提領現金，應注意財不露白，對於提領大額現金，警方有提供護鈔服務，可逕洽當地派出所或各金融機構守望員警。

還有目前正值尾牙宴請旺季，喝酒機會驟增，副分局長劉安邦，現場提醒民眾，警方將加強酒後駕車及重大交通違規行為之取締。另因應春節連續假期，針對大量之車流，也將加強疏導與規劃替代道路，也提醒長者們外出穿鮮豔、配戴反光條或反光警示吊扣，讓每一位用路人看見自己，讓民眾都能平安過好年。

霧峰分局也不忘藉此機會，宣導防詐騙觀念，對於地檢署、警察機關或醫療機構來電，以涉嫌洗錢或其他犯罪，要求監管帳戶或財產，請勿上當，這些都是詐騙手法；如有接獲不明來電、簡訊或LINE訊息，請詳加查證，並撥打165防詐騙專線洽詢，防止被騙。

(中時 )