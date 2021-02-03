來自嘉義43歲呂姓男山友和2名男性友人，上月22日從南投縣屯原登山口入山後，預計在7天後從奧萬大下山，沒想到3人竟不照原定登山計畫，臨時起意決定從花蓮出來，呂昨不慎在木瓜山哈崙舊鐵道扭傷腳，因無法行走請求救援，今天順利吊掛下山，雖無大礙，但因違反花蓮縣登山活動管理自治條例，罰款金額恐達數萬元。

花蓮縣消防局第二大隊長王明忠表示，昨天早上8點多接獲呂男報案指出，自己在花蓮木瓜溪哈崙舊鐵道4號索道附近，不慎扭傷腳，無法行走，請求救援。獲報後，立即派2名救難人員從木瓜山池南一帶上山，同時向空勤總隊申請直升機救援，不過當時山區天候不佳，改由今天出動救援。

呂男和2名友人，不照原定登山計畫行走，呂在哈崙舊鐵道不慎扭傷腳請求救援，雖順利吊掛下山，不過消防局將研擬花蓮縣登山活動管理自治條例，對他們祭出15000元不等的罰款。（空勤總隊提供／羅亦晽花蓮傳真）

空勤總隊今下午派遣NA-701號黑鷹直升機，沿海岸線爬升約8000呎後出雲且持續飛行，4點28分自上空發現待救的呂男後，並在39分完成吊掛作業，58分降落花蓮德興球場旁空地，最後交由救護人員後送往花蓮門諾醫院壽豐分院處置。

呂男的登山隊伍雖有依規定提出入山申請，但卻未依原申請路線進行登山活動，逕自前往哈崙森林鐵路，消防局也將研擬依《花蓮縣登山活動管理自治條例》，祭出1萬5千元罰單。

據了解，呂男為登山領隊，這已是他第2次因登山受傷請求救援，他曾在2014年攀爬瑞穗林道時，不慎扭傷腳踝無法行走，由救難人員協助才成功下山；一位不願具名的救難人員說，呂男常因為一點小傷就要求救援的舉動另許多同仁十分不滿，痛批他「浪費資源」。

(中時 )