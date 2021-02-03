全台各縣市政府設立獎學金中金額最高的「桃園市希望工程獎助學金」，3日由桃園市長鄭文燦親自頒獎鼓勵19名獲獎學生。（蔡依珍攝）

全台各縣市政府設立獎學金中金額最高的「桃園市希望工程獎助學金」，3日由桃園市長鄭文燦親自頒獎鼓勵19名獲獎學生。（蔡依珍攝）

長庚科技大學呼吸照護系2年級的游佩璇靠著清晨早餐店、晚上飲料店打工賺生活費和貼補家用，成績也維持水準，積極態度獲評審委員肯定，增發獎學金達16萬元。（蔡依珍攝）

長庚科技大學呼吸照護系2年級的游佩璇靠著清晨早餐店、晚上飲料店打工賺生活費和貼補家用，成績也維持水準，積極態度獲評審委員肯定，增發獎學金達16萬元。（蔡依珍攝）

桃園市希望工程獎助學金3日舉行頒獎典禮，3度獲獎的湯敏分享自己以獎學金參加教育部國際交流計畫，確立志向順利考上台灣大學政治系國際關係組；游佩璇身兼早餐店、飲料店2份打工賺生活費貼補家用，成績也維持水準，積極態度獲肯定增發獎學金達16萬元。

桃園市長鄭文燦說，希望工程獎助學金是全國最高額的獎助學金，大專生12萬、高中生8萬，今年共有19位學生獲獎，希望鼓勵出身清寒或面臨家境困難的優秀學生，透過教育翻轉人生，幫助更多同學圓夢。

台灣大學政治系國際關係組1年級的湯敏已3度獲獎，她分享自己去年拿部分獎學金，參加教育部國際交流計畫，笑言14天的歐洲行是她第一次出國，從中拓展視野，也奠定她想往國際發展的志向，返國後更努力學習，順利考上第一志願，如今也參加營隊幫助偏鄉，回饋社會，「真的很感謝有這麼大筆的獎學金，讓我能無所畏懼圓自己的夢想！」

長庚科技大學呼吸照護系2年級的游佩璇，父母自小離異，單親的母親不堪長期經濟壓力，罹患憂鬱症無法工作，但她不被環境擊倒，16歲起靠著清晨早餐店、晚上飲料店打工賺生活費、貼補家用，她也不甘只當護理師，護專畢業後考上呼吸照護系在專業領域繼續深造，希望學以致用幫助更多人，積極態度獲評審委員肯定，審酌增發獎學金達16萬元，她說，獎學金無法衡量他們的努力，但卻是對他們學習的肯定，會持續充實自己，也希望拿獎學金貼補家用外，還要買參考書拚國考。

就讀新生醫護管理專科學校口腔衛生科五年級的陳思穎，年幼時父親過世，母親雖然行動不便，仍咬緊牙關，一肩扛起家裡經濟重擔。陳同學謹記母親的叮嚀，不輕言放棄、認真學習，並以樂觀心情面對各種挑戰。因為母親希望她未來能夠當一位醫護人員，幫助需要的人，所以她選擇就讀新生醫專，並要求自己成績一定要保持在前三名。

就讀新生醫護管理專科學校幼兒保育科五年級的陳姵妏，父親是航餐運送員，母親因為車禍導致行動不方便，無法工作，所以家中開銷很大。陳姵妏希望未來能順利就業，成為一位優秀的教保員，賺取穩定的收入，幫助家中經濟。

元智大學中國語文學系二年級的郭詮靖，家裡三個小孩皆就學中。父親原是郵局的約聘人員，但因去年6月父親月二度中風，無法工作，家裡經濟頓失支柱，郭詮靖選擇在學校工讀。希望能減輕家裡負擔，未來希望能順利就業，賺取穩定的收入，幫助家中經濟。

輔仁大學社工系三年級的張嘉玲，今年已是第5年申請，母親為新住民，嘉玲從1歲開始即因父母工作之故，轉由姑姑照顧，父親在她10歲時便因意外過世，媽媽帶著哥哥四處打零工為生，哥哥因罹患高血壓等問題，求職不順，目前處於失業狀態；媽媽收入不豐，罹患糖尿病且近年兩眼因白內障施行手術，生活實在入不敷出，無力負擔嘉玲生活。嘉玲所有開銷全都仰賴各界獎助學金的資助，目前居住在姑姑家，但姑姑已經往生，她盼望能透過獎助學金減輕經濟的壓力，期許自己能夠在大學四年內學有專精，學以致用，未來成為一位社工人，為社會貢獻最大的心力。

輔仁大學法律系進修學士班二年級的王妏渝，父親已去世、母親失聯，目前由姑姑擔任監護人。妏渝從小由祖父母撫養長大，祖父母與父親相繼離世後，妏渝轉由姑姑照顧，但姑姑也60歲了，工作並不穩定。妏渝的經濟狀況雖然不好，但她但卻非常珍惜在學校學習的機會，白天上班，晚上進修。此外，大一時她也擔任班代、副班代等幹部，大二時擔任系學會會長，並參加校內外各式的法律競賽。希望能完成學業取得大學文憑，讓在天上的祖父母能夠以她為榮。

台灣藝術大學音樂系二年級的蕭郁潔，父親是自由業，開計程車維生，但因近日景氣不佳，很難賺取家裡所有開銷，2年前更遭逢車禍，車禍後車子全毀報銷，無法工作。母親家管，身體體弱多病。三年前奶奶、外婆相繼過世，外公則中風多年，喪葬費用及支出甚多，家中經濟也每況愈下。蕭郁潔希望能夠順利考上師培生公費生計畫以及爭取交換學生計畫，也希望能夠主修戲劇，將來能夠當位表演者，成為有能力的人，盡可能地去幫助他人。

南崁高中三年級的謝今崗，來自單親家庭，年幼時父親即離世，母親為越南籍新住民，因尚未取得台灣身分證，所以尋找工作不易。謝今崗希望藉由本次申請獎學金的機會，減輕家裡負擔，讓母親能夠不要那麼辛苦。因為父親的早逝，讓謝今崗未來想要成為一位醫生，挽救更多的生命。

大溪高中三年級的賴昱廷，父親因為罹癌無法工作，母親原本在餐廳擔任助手，因為照顧罹癌的父親，也被迫辭掉工作。而家中有三名子女皆還在就學中，經濟狀況頓時陷入困境。賴昱廷為了減輕家裡的經濟負擔，也到餐廳打工，幫忙分攤家計。未來想要讀財經相關科系，並以中央大學財務金融系為目標。

大溪高中二年級的陳姿穎，父母離異，母親失聯，由外公、外婆隔代撫養長大。外公從事園藝工作，外婆為家管，陳姿穎乖巧懂事，對理財很有興趣，從小到大得到的壓歲錢或獎學金都會一直存著，準備未來讀大學用，希望透過獎學金，減輕外公、外婆的負擔。

光啟高中資訊科三年級的李億珹，來自單親家庭，與祖母及父親同住。祖母年事已高，行動不動，需人照料。父親為約聘人員，收入不穩定。每個月父親的收入除了得負擔房屋租金外，還需支付祖母的醫藥費，兩名子女的教養費用及日常開銷，收入不敷使用，希望藉由獎學金能夠減輕家裡的負擔。

大園國際高中三年級的廖宇心，父母離異，目前與及父親同住，住家十分簡陋，平時父親從事靠行白牌計程車司機，因為疫情影響，收入銳減。家裡三個小孩皆還在就學中，只靠父親微薄的收入，入不敷出，希望申請獎學金的機會能夠減輕家裡的一些負擔。

桃園高中一年級的鄧凱元同學來自單親家庭，母親為美語補習班兼課老師，在補習班到處兼課，收入並不穩定。母親的薪水除了繳交房租、支付兩個小孩的教養費用，還得負擔之前父親留下來的債務，經濟負擔非常重。鄧凱元希望透過獎學金減輕母親的經濟重擔。鄧凱元十分上進，國中為會稽國中第一名畢業，升上高中後他也對自己要求成績要保持班上前三名，未來考上自己理想大學，取之於社會，用之於社會。

平鎮高中二年級的游家駿父母離婚，與祖父及父親同住。父親在去年2月因病突然離世，留下游家駿與已74歲的祖父相依為命。祖父為了撫養他，目前還在環保局擔任計時工，賺取微薄收入。另因監護權的問題，鄧凱元的低收入戶證明目前還在辦理中，所以也無法領取低收入戶補助，經濟急需幫忙，未來希望以資工或生物科技為第一志願，也能為社會付出自己的一份心力，謝謝幫助過他的人。

內壢高中三年級的徐紹芸來自單親家庭，與母親及雙胞胎姊姊同住在一起。徐紹芸母親在洗衣店工作，收入不多。家裡環境雖然不佳，但徐生努力求上進，成績也一直保持在校排前2％。未來，她想就讀材料工程相關的科系，並希望藉由這次申請獎學金的機會，能夠減輕媽媽的負擔。

內壢高中三年級的楊謹如也同樣來自單親家庭，與母親兩人相依為命。母親擔任計程車司機，收入不固定。為了賺取更多的錢，母親早出晚歸，6點出門、11點回家，有時候甚至到凌晨一、兩點。為了分擔家計，楊謹如假日也在加油站工讀，未來想申請財金相關科系。

中壢高商二年級的黃渝軒，父母離婚，黃渝軒與哥哥、母親同住。母親為新住民，從事計時的美容、美甲工作，之前因遇人不淑，遭同鄉姊妹倒會，導致家裡陷入負債深淵。黃渝軒希望申請到獎金，幫助家裡的經濟狀況。

壽山高中二年級的黃煒恩，父母離婚，從小和媽媽相依為命。母親為新住民，擔任作業員。黃煒恩家裡只有不到10坪大小的空間，連床也只能放下一個單人床。黃煒恩沒有床，平時是睡沙發床，雖然經濟狀況不佳，但他卻積極進取，在班上總是保持在前三名。未來，黃生想就讀金融相關科系，希望有朝一日，也能回饋社會。

(中時 )