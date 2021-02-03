因應疫情影響，第一銀行改變了以往舉辦大型尾牙模式，改以購買餐券等彈性措施來確保員工健康，不過，為感謝員工過去一年來的付出與貢獻，一銀提撥了超過2,000萬元預算讓所有海內外員工一同歡慶，也特別就駐外人員辦理「慰問金發放」、「給予有薪防疫隔離假」及提供「探親機票補助、健檢及年度特休遞延至次年度使用」等激勵措施，以慰勞駐外人員於疫情期間的辛勞。

對於所有員工最關心的「尾牙抽獎」，一銀不但沒有因為疫情取消，反而「加碼大放送」，總獎額甚至超過180萬元。相較一般單方面線上抽獎，一銀今年以「互動式」員工數位抽獎活動，首度結合一銀Line官方帳號，透過手機雲端摸彩。

今年一銀員工數位雲端摸彩活動將舉辦兩場次，分別在2月2日及2月17日開春首日進行，獎品有綠色環保Gogoro電動機車、空氣清淨機、iPhone 12 Pro、現金紅包等300個以上獎項，就算沒有抽到獎，每人最少都可以拿到66元代表新年順利平安的紅包，為員工帶來好彩頭。

這次抽獎員工只要在一銀Line官方帳號上點選數位摸彩券，或是在一銀Line官方帳號輸入通關密語進入加碼獎抽獎，就可以輕鬆得知中獎結果。

此外，2月2日的Gogoro大獎由朴子分行黃姓員工抽中，當下她直呼太幸運了，而且這位1996年進入一銀的員工，於2003年旺年會也抽中汽車大獎，真是好運一牛車。

一銀不只在各項業務推動數位化，更首度在去年一銀121周年行慶全行登山活動中，透過一銀Line官方帳號數位平台報名，於活動當天以雲端寄送各項物資數位兌換券，北區活動中逾4,500人體驗了數位化的便利；今年一銀進一步運用數位雲端技術，不只要讓員工體驗數位抽獎，同時也為每一位員工植入數位DNA。

一銀表示，身為金融服務業從業人員，只有自己熟悉相關業務及數位服務後，才能藉由與客戶互動，提供客戶最誠懇及最有溫度的數位互動體驗；透過這次雲端摸彩，可以讓所有員工在抽獎過程中，了解金融科技運用趨勢，在未來帶給客戶更好的服務品質，同時也能在享受金融數位化便利下，落實企業節能減碳和環境保護的社會責任。

(工商 )