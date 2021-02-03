市場資金極度寬鬆，公司企業手上現金滿溢，連過渡中介角色的貨幣市場基金，也出現機構投資人申購湧入，尤其相較於其它固定收益工具利率大幅下滑，國內貨幣市場基金的收益率對投資人更具吸引力，龐大資金堆疊造成整體規模在2020年底重回新台幣兆元的高標線，創下四年來的新高。

中華信評3日發布報告指出，巿場流動性比新冠疫情爆發之前來的更高，以目前情勢研判，基金規模在未來幾季在規模上應會進一步成長，同時可能出現波動。中華信評分析師施佳吟提醒，基金經理人備妥完善的流動性安排，是穩定2021年基金投資組合信用品質的關鍵。

施佳吟指出，部分貨幣市場基金在2021年的「信用品質評分」，可能持續呈現波動，主要是因為基金對於非投資等級資產的曝險比重較高，「特別是收益率壓力較大的基金」。此外，由於總體經濟的不確定性持續，台灣企業（基金投資組合中的被投資機構）雖然已較2020年時略為緩解，仍面臨下行風險。

(工商 )