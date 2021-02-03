繼輝瑞疫苗後，新加坡衛生科學局也批准使用美國莫德納的COVID-19疫苗，首批預計3月抵達。另外，自星國啟動疫苗接種計畫以來，已有超過17萬5000人完成第一劑的接種。

新加坡衛生科學局發布新聞稿表示，今天批准莫德納（Moderna）2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗在新加坡使用，18歲及以上的人可接種。經評估臨床資料後，衛生科學局認為，接種這款疫苗的益處大過已知風險，疫苗有效性高達94%。

新加坡疫苗專家團指出，直到有更多安全及有效性的資料之前，孕婦、患有嚴重免疫缺陷及18歲以下的人，不應接種莫德納疫苗。有嚴重過敏史的人目前也不應接種此款疫苗。

在此之前，新加坡於去年12月初批准使用美國輝瑞大藥廠（Pfizer）與德國生技公司BioNTech研發的COVID-19疫苗。莫德納是第2款獲星國批准使用的COVID-19疫苗，與Pfizer-BioNTech疫苗一樣，都需要注射2劑。

新加坡衛生部今天也透過新聞稿表示，按時程規劃，首批莫德納疫苗預計3月左右抵達。

衛生部指出，Pfizer-BioNTech與莫德納疫苗將陸續抵星，「我們將持續密切注意疫苗的供應，以確保2021年第3季左右，將有足夠疫苗為新加坡公民及長期居民接種」。

首批Pfizer-BioNTech疫苗於去年12月底抵達新加坡後，星國當局隨即啟動疫苗接種計畫，優先為醫護人員及前線人員接種，1月底也開始為70歲及以上的年長者接種。

衛生部表示，截至2月2日，超過17萬5000人已接種第一劑疫苗，其中約6000人也已完成第二劑接種，預計2週後，將產生足夠的保護力。

星國當局日前指出，已和輝瑞大藥廠與BioNTech、莫德納及中國北京科興生物等公司簽署預先採購協議，並預付訂金。衛生科學局目前尚未批准使用科興生物的疫苗。

根據規劃，所有健康狀況符合接種資格的新加坡公民及長期居民（包括永久居民及長期准證持有者）將可免費接種疫苗。

此外，新加坡衛生部今天通報，境內新增18人確診，包括一起社區案例及17起境外移入。全國累計5萬9602人確診，目前病故人數維持29人。

(中央社)