張榕容（左）親自「開腦」餵食楊祐寧。（吳松翰攝）

楊祐寧、張榕容主演懸疑片《複身犯》3日舉辦記者會，片中他飾演腦內遭強行植入5位嫌疑犯意識的死刑犯，必須揣摩陳以文、王淨、林哲熹等人格的特色，他搞笑分析，陳以文的部分，他會幻想自己的嘴唇很薄，用扁平的聲音來演出；王淨是想像有一雙水汪汪的大眼、魅力十足；林哲熹則是單眼皮，且跟他角色設定一樣有牙周病，一旁的張榕容聽完他生動的形容，整個人笑到飆淚。

對於楊祐寧的詮釋，陳以文也點頭讚「聲線跟講話頻率真的有讓我驚訝，我拍戲時最常講『後面交給你了』就走了」。在片中試演缺愛厭世少女的王淨是楊祐寧最難模仿的一位，不只女人的嫵媚感，還有講完話撇過頭翻白眼的跩樣，讓他不禁自嘲「好像眼睛抽筋一樣」。而飾演暴躁公車司機的林哲熹也認可楊祐寧學他罵髒話的口氣很像，並透露自己為了「檳榔嘴」，每次上戲光是嘴巴就要花1小時化妝，張榕容還笑曝殺青後在台北電影節遇到林哲熹一度認不出來，旁人提醒後才驚覺「原來他牙齒長那樣，是個帥哥啊」。

張榕容飾演腦科學博士，是這次實驗計劃的負責人，因為同一個橋段，她和楊祐寧演完一遍後，再與楊祐寧體內的每個人格再演一次，讓她笑說「多演了半部片」，尤其是車拍，因為不同的鏡位又要再演一次，她哭完之後又因為要連戲得繼續哭，前前後後大概拍了10幾遍才完成。而飾演刑警的李銘忠則因為有白內障，要戴上特製的隱形眼鏡，每次上戲都要提前1小時適應半模糊的狀態，張榕容也爆料：「他不會戴隱眼，所以都是別人幫他戴，我在旁邊看覺得好像在演另外一部恐怖片。」

記者會上也驚喜端出了巨型「大腦蛋糕」，讓張榕容拿著刀子，親自「開腦」餵食楊祐寧，慰勞他記憶體超載的腦袋。張榕容看到刀子包裝的那麼精美，直呼「好像在舉辦婚禮」，讓先前因為疫情忍痛取消婚禮的主持人黃子佼忍不住說：「不要在我面前提到結婚。」電影26日在台上映。

(中時 )