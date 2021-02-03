樂團遭搶高歌送歹徒「浪子回頭」 防搶演練爆笑片被讚爆(圖/仁愛分局提供)

樂團遭搶高歌送歹徒「浪子回頭」 防搶演練爆笑片被讚爆

為了讓民眾更深刻植入警方銀行防搶工作，各警局也費盡苦心拍攝微電影進行宣傳。南投縣仁愛警分局今天為結合原鄉特性，就推出有歹徒拿獵槍行搶的「浪子回頭」宣導片，片中搶匪行搶時沒拿好贓款灑滿地，仍還好心塞錢給志工，全片充滿喜感，尤其是歹徒加碼行銀行門口樂團打賞箱逮遭，樂團當場唱起「浪子回頭」一曲狠酸，爆笑又具警世意義，引搶網友紛紛喊讚。

樂團遭搶高歌送歹徒「浪子回頭」 防搶演練爆笑片被讚爆(圖/仁愛分局提供)

樂團遭搶高歌送歹徒「浪子回頭」 防搶演練爆笑片被讚爆(圖/仁愛分局提供)

樂團遭搶高歌送歹徒「浪子回頭」 防搶演練爆笑片被讚爆(圖/仁愛分局提供)

這場防搶演練結合當地農會配合進行，由兩名員警假扮的持槍搶匪，先假裝要提款，還很有禮貌地問候櫃台小姐後，突然拿出預藏在吉他袋中的長獵槍，大喊「阿姨，我要跟你拿錢啊！」，逼櫃台人員將現鈔裝入袋中，但此時櫃台警員暗中壓下警鈴，現場警報大作，兩名搶匪發現行蹤曝露，緊張得將裝錢的袋子掉在地上，現鈔灑滿地。

但是逗趣的搶匪在逃跑之際，還好心塞了一把錢給志工，感謝其辛勞。但因為贓款散落一地沒時間撿拾，歹徒突然見到農會門口正在表演的「土石流樂團」街頭藝人，於是順手搶走打賞箱。

就在此時，接獲通報的轄區大批快打警力也趕到現場，立刻迅速將搶匪壓制。而剛剛正在表演的樂團歌手， 逗趣的是，歹徒被帶上警車前，「土石流樂團」改唱「浪子回頭」送給搶匪，警惕搶匪改邪歸正，浪子回頭。這場生動逗趣的防搶演練，讓在場民眾都覺得警方真的是創意十足，也達到了仁愛警分局讓金融機構工作人員及民眾增進防搶意識的目的。

影片推出後，不少網友及民眾也表示相當逗趣，讓民眾印象深刻。仁愛分局長莊順智表示，防搶演練的目的，在加強金融機構行員應變能力及與警方緊急處理突發狀況的能力，藉由狀況模擬演練，提高行員對可疑人物的警覺，並強化員警因應搶案的執勤能力。此外，分局已會同轄內各家金融機構進行安全檢測，也希望讓更多民眾瞭解警察機關在春節期間維護治安的決心。

(中時新聞網)