為加強今年春節連續假期期間桃園區交通疏運工作，桃園警分局邀請交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段、桃園市交通局、桃園區公所、各賣場、百貨公司及停車場管理代表，針對春節期間易湧入大量人車潮採買年貨、購物之路段，進行會勘及協調。

警方表示，為桃園區交通順暢，避免民眾因塞車破壞過年節的好心情，舉辦了2場道路交通工程改善會勘協調會。其中桃園區中正路、中華路口的統領廣場，臨中正路側車輛排隊進停車場造成中正路交通壅塞，請統領廣場於停車場開放民眾停放時間，派員協助引導及管制停車車流，以避免車輛回堵至中正路、中華路口，影響行人穿越道行人通行。

愛買購物中心出口處有架設一面「愛買右轉車輛請續行」的黃色指示牌，請交通部公路總局第一區養護工程處中壢工務段協助再號誌燈上加掛一面導引指示牌，俾使駕駛人清楚可見，並依指示續行，不致於造成該路口回堵壅塞。

另桃園分局為因應南門市場年節前採買車潮，研判南門地下停車場屆時可能滿場無車位，為避免等候排隊進場之車流回堵，造成周邊交通秩序紊亂，於停車場即將滿場時，右轉等候進場之專用車道末端，派員勸導後方佔用桃園區三民路三段車道違停之車輛離開，停車場出口（三民路三段與文化街口）設置交通錐及連桿，禁止順向中間車道之車輛插隊或對向車輛要左轉進場，並派工作人員疏導停車場入口車輛，避免行穿線（斑馬線）被車輛佔據，影響行人通行權。

(中時 )