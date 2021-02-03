由老宅改建而成的日式復古居酒屋「虎川千代」，一盞潔白的大燈籠懸掛在熙來攘往的街道旁，燈籠上以黑色筆墨勾勒出大大的一個「酒」字，在夜晚點燈時分更加引人注目。這間60年歷史老屋、與30年餐飲經驗的組合，也激盪出巷弄的日式居酒屋美味。年關將近，虎川千代也規劃了一連串的年節優惠，從初二到春酒，要讓消費者感受滿滿的元氣和誠意。

「虎川千代」座落在台中市西區的巷弄裡，踏入店家前門後映入眼簾的是右旁以黑色鐵杆架設的數排白色小燈籠，每個燈籠上皆是不一樣的繪圖，一眼望去彷彿一秒到了日本夜晚的居酒屋，再往內走可以看到外牆上寫著「人在江湖走，不能離開酒」。從店門口的裝潢直到餐廳內部的壁畫都相當的相當吸引人，從吧台座位、使用的杯具與碗盤，讓前來用餐的顧客得以歷經味覺與視覺的雙重饗宴。

顧客至店內用餐的畫面。（圖為虎川千代提供）

男子漢的大鮭頭，又大又新鮮的鮭魚頭，是店內的招牌菜。（圖為虎川千代提供）

不只是裝潢用心，就連翻開菜單也可以看到虎川千代送給顧客的一段文字「入夜後，虎川千代居酒屋正要點亮紅燈籠揭開序幕。在這裡可以大口吃肉、大口喝酒，與家人朋友們談天笑鬧，熱鬧的氣氛可以舉起酒杯，大喊一聲かんぱい

（乾杯）！此起彼落的笑聲，再加上一份簡單美味的料理，釋放平時的壓力。」

身為一家居酒屋，虎川千代在餐點方面也不馬虎，從刺身、串燒、烤物、炸物，甚至連鍋物都在菜單上可以找到想吃的東西，可以滿足顧客對於各類日式料理的嚮往。而老闆也推薦店內的超人氣餐點「男子漢の大鮭頭」，不只名稱搞怪，碩大的鮭魚頭在上菜時瞬間成為全場焦點，吃起來肉質鮮嫩肥美，讓人難以抗拒的一口接著一口品嚐這道招牌料理，吸引眾多饕客慕名前來嚐鮮。

談及創業理念，虎川千代居酒屋老闆吳朝明表示，初衷只是想要開設一間夢想中的餐廳，進而想到了居酒屋，所以將原先的日式老宅改建成現今的模樣，一磚一瓦都是親自在現場監工，只為了把最好的模樣呈現在眾人面前，老闆笑說，「因為是自己的夢想嘛，當然要親自實現啊！」

(中時 )