日本女團AKB48昔日王牌成員、29歲女星前田敦子，2018年與大5歲男星勝地涼登記結婚，隔年生下1子，未料她結婚不到3年，就傳出婚姻亮紅燈，雙方各自找好律師，決心結束這段僅2年半的婚姻。只是今(3日)日媒更進一步披露前田敦子離婚內幕，稱她離婚的主因，竟是長期受到老公家暴，消息一出令粉絲心疼又不捨。

前田敦子2018年7月宣布閃嫁僅交往4個月的勝地涼，喜訊震撼日本演藝圈，然而好景不常，前田敦子在生下兒子不久，隨即傳出婚變傳聞，小倆口更疑似在去年分居，隨時可能離婚。

前田敦子曾被拍到坐著輪椅與老公外出的照片，日媒驚爆其實前田敦子是因被老公家暴打到骨折受傷。(取自日網)

然而今日又有日媒《女性Seven》進一步報導前田敦子的離婚內幕，爆料勝地涼佔有慾極強，導致兩人婚後爭吵不斷，前田敦子也因此長期受到丈夫家暴。

報導還說，2019年產後2個月的前田敦子曾被拍到坐著輪椅外出，當時她稱是做家事意外受傷，還因此缺席了電影活動，但其實她受傷的真正主因是遭勝地涼家暴打到骨折，原因駭人聽聞。

前田敦子與勝地涼共同友人還向雜誌透露，這對夫婦個性都很強勢，即使要溝通，也都彼此堅持自己主張，導致爭執吵架不斷，加上勝地涼沉迷打遊戲而疏忽了照顧孩子的責任，令獨自育兒的前田敦子相當傷心，只要一有抱怨，雙方就會扭打起來。

(中時新聞網)