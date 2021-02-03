高雄某汽車駕訓班7名教練遭控擔任考照員時，涉嫌對考生「放水」，在「下車未熄火」、「未依兩段式開門」等項目沒有對考生的違規行為扣分，並讓考生順利領取駕照，依造文書罪嫌移送偵辦，但雄檢偵查後認定他們只是「行政疏失」，以不起訴處分。

根據調查發現，交通部公路總局在2019年7月12抽查駕訓班考照業務，發現高雄某駕訓班的46位考生原本應是不及格成績，但教練卻疑似放水，在「下車未熄火」、「未依兩段式開門」、「上車前未察看四周」等項目未如實扣取考生分數，甚至有教練出手幫忙操控方向盤。

由於先前駕照的路考測驗只需在駕訓班場地內完成，自2017年5月1日開始，交通部宣布除了原駕訓班內的汽車路考測驗，還必須真正上路，測驗「道路駕駛」部分，必須兩者都通過才有辦法拿到汽車駕照。

因此教練偵訊時皆辯稱，道路駕駛測驗剛上路沒多久，因為以往並沒有行車前檢查及要求考生下車熄火的習慣，且通常是前1個結束下1個考生就直接上車，又要連忙對照考生的身分證，所以沒有特別注意到應考人有無熄火，並非故意放水或不扣分。

檢察官發現，教練在考試當天是用抽籤方式選取考生，且不能抽到的學生不能是自己教開車時的學員，教練們事前也無法拿到考生名單，因此可認定考生和教練之間並無任何利害關係，且7名教練因漏未扣分，事後也被交通部處分停止考驗業務3或6個月，全案應屬行政違失，不構成偽造文書罪，因此偵結處分不起訴。

(中時 )