桃園市消防局支援疫情勤務忙翻天，桃園市議會3日下午，由議長邱奕勝代表議會團隊到消防局慰勞春節期間安全維護工作之消防同仁，由消防局局長謝呂泉代表受贈。
謝呂泉表示，消防局同仁除了一般救護及救災勤務，也投入防疫工作，截至今日上午為止，執行新冠肺炎勤務共出勤580車次，後送605人，其中確診人數153人，扛起了全桃園到院前的緊急救護工作，責任及壓力都十分重大。
邱奕勝也說，對消防局同仁這段時間防疫救護勤務上的辛勞並致贈慰勞金，替全體的消防同仁加油打氣。
(中時 )
桃園市消防局支援疫情勤務忙翻天，桃園市議會3日下午，由議長邱奕勝代表議會團隊到消防局慰勞春節期間安全維護工作之消防同仁，由消防局局長謝呂泉代表受贈。
謝呂泉表示，消防局同仁除了一般救護及救災勤務，也投入防疫工作，截至今日上午為止，執行新冠肺炎勤務共出勤580車次，後送605人，其中確診人數153人，扛起了全桃園到院前的緊急救護工作，責任及壓力都十分重大。
邱奕勝也說，對消防局同仁這段時間防疫救護勤務上的辛勞並致贈慰勞金，替全體的消防同仁加油打氣。
(中時 )
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